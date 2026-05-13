Россияне обезглавили двух украинских воинов: шокирующие подробности от Генштаба ВСУ

Война

Командование армии РФ отдало приказ отсечь головы двум павшим бойцам Вооруженных Сил Украины для подтверждения выполнения задачи. Инцидент произошел после боевого столкновения в Запорожской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно о зверстве россиян

По данным Генштаба, 12 мая 2026 года на Гуляйпольском направлении группа украинских военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка попала в засаду, устроенную инфильтрированной группой противника. В ходе боя два украинских защитника погибли.

Разведка перехватила радиообмен, свидетельствующий о прямом приказе российского командира совершить зверство над телами погибших.

«В частности, по радиоперехвату слышно, как командир приказывает отсечь две головы „для подтверждения“ и положить их на видном месте у поля. Его подчиненный выражает готовность выполнить такой приказ», — отметили в Генштабе.

Установление виновных и правовая оценка

В Генштабе заявили, что уже знают, какое подразделение РФ совершило это преступление. Также выяснили, что отдавший приказ российский командир ранее уже издевался над украинскими пленными.

«Совершая надругательство над телами павших военных, оккупанты в очередной раз продемонстрировали свою садистскую сущность и чрезмерную показательную жестокость. Это грубое сознательное нарушение правил и обычаев войны — военное преступление, не имеющее срока давности», — подчеркнули в ГШ ВСУ.

В ВСУ заверили, что виновные будут наказаны, а имена исполнителей и организаторов преступления будут переданы следователям.

Реакция омбудсмана по защите прав человека — что заявил

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец , он уже направил официальные письма в международные организации из-за поругания российских военных над телами украинских защитников на Гуляйпольском направлении.

«Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Такие преступления должны быть должным образом задокументированы, а виновные — понести самое суровое наказание», — заявил Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный подчеркнул, что каждое свидетельство критически важно для расследования военных преступлений. Он призвал граждан, имеющих информацию о подобных зверствах или казнях украинских военных, обращаться к правоохранителям или в Офис Омбудсмана.

