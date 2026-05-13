Росіяни обезголовили двох українських воїнів: шокувальні подробиці від Генштабу ЗСУ

Війна / © Associated Press

Командування армії РФ віддало наказ відсікти голови двом полеглим бійцям Збройних Сил України для «підтвердження» виконання завдання. Інцидент стався після бойового зіткнення в Запорізькій області.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо про звірство росіян

За даними Генштабу, 12 травня 2026 року на Гуляйпільському напрямку група українських військовослужбовців 225-го окремого штурмового полку потрапила в засідку, влаштовану інфільтрованою групою противника. У ході бою двоє українських захисників загинули.

Розвідка перехопила радіообмін, який свідчить про прямий наказ російського командира вчинити звірство над тілами загиблих.

«Зокрема, з радіоперехоплення чути, як командир наказує відсікти дві голови „для підтвердження“ та покласти їх на видному місці край поля. Його підлеглий висловлює готовність виконати такий наказ», — зазначили у Генштабі.

Встановлення винних та правова оцінка

У Генштабі заявили, що вже знають, який підрозділ РФ скоїв цей злочин. Також з’ясували, що російський командир, який віддав наказ, раніше вже знущався з українських полонених.

«Вчиняючи наругу над тілами полеглих військових, окупанти вкотре продемонстрували свою садистську сутність та надмірну показову жорстокість. Це грубе свідоме порушення правил та звичаїв війни — воєнний злочин, який не має терміну давності», — підкреслили у ГШ ЗСУ.

У ЗСУ запевнили, що винні будуть покарані, а імена виконавців та організаторів злочину передадуть слідчим.

