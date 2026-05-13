ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2077
Час на прочитання
1 хв

По всій Україні вдруге за годину оголосили масштабну повітряну тривогу — що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу ракетного удару.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Повітряна тривога 13 травня

Повітряна тривога 13 травня / © ТСН

Увечері 13 травня по всій Україні вдруге за трохи понад годину оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К.

«Увага. Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — попередили Повітряні сили.

Зауважимо, що повітряна тривога через зліт МіГ свідчить, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Винищувач МіГ-31К — носій аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків, станом на 20:23 має такий вигляд:

Житомирщина:

  • →Коростишів.

Чернігівщина:

  • →Гірськ.

Крім того, зазначаються пуски нових ударних «Шахедів» з аеродрому Приморсько-Ахтарськ.

Масований удар РФ 13 травня

Зауважимо, що годину тому у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу також через загрозу від МіГ і балістики.

Паблік «Николаевский Ванек» повідомляє про удар «Кинджала» у районі Старокостянтинова Хмельницької області.

Нагадаємо, сьогодні вдень Росія завдала масованої атаки по низці областей заходу та центру країни — під ударом були Рівненщина, Волинь, Житомирщина, Київщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Львівщина і навіть Закарпаття.

Зокрема, на Рівненщині 3 людини загинуло та 4 поранено.

Також вибухи пролунали в Ужгороді — вперше від початку повномасштабної війни.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2077
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie