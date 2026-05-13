По всій Україні вдруге за годину оголосили масштабну повітряну тривогу — що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу ракетного удару.
Увечері 13 травня по всій Україні вдруге за трохи понад годину оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К.
«Увага. Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — попередили Повітряні сили.
Зауважимо, що повітряна тривога через зліт МіГ свідчить, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Винищувач МіГ-31К — носій аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.
Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків, станом на 20:23 має такий вигляд:
Житомирщина:
→Коростишів.
Чернігівщина:
→Гірськ.
Крім того, зазначаються пуски нових ударних «Шахедів» з аеродрому Приморсько-Ахтарськ.
Масований удар РФ 13 травня
Зауважимо, що годину тому у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу також через загрозу від МіГ і балістики.
Паблік «Николаевский Ванек» повідомляє про удар «Кинджала» у районі Старокостянтинова Хмельницької області.
Нагадаємо, сьогодні вдень Росія завдала масованої атаки по низці областей заходу та центру країни — під ударом були Рівненщина, Волинь, Житомирщина, Київщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Львівщина і навіть Закарпаття.
Зокрема, на Рівненщині 3 людини загинуло та 4 поранено.
Також вибухи пролунали в Ужгороді — вперше від початку повномасштабної війни.