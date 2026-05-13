Повітряна тривога 13 травня / © ТСН

Увечері 13 травня по всій Україні вдруге за трохи понад годину оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К.

«Увага. Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — попередили Повітряні сили.

Зауважимо, що повітряна тривога через зліт МіГ свідчить, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Винищувач МіГ-31К — носій аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків, станом на 20:23 має такий вигляд:

Житомирщина:

→Коростишів.

Чернігівщина:

→Гірськ.

Крім того, зазначаються пуски нових ударних «Шахедів» з аеродрому Приморсько-Ахтарськ.

Масований удар РФ 13 травня

Зауважимо, що годину тому у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу також через загрозу від МіГ і балістики.

Паблік «Николаевский Ванек» повідомляє про удар «Кинджала» у районі Старокостянтинова Хмельницької області.

Нагадаємо, сьогодні вдень Росія завдала масованої атаки по низці областей заходу та центру країни — під ударом були Рівненщина, Волинь, Житомирщина, Київщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Львівщина і навіть Закарпаття.

Зокрема, на Рівненщині 3 людини загинуло та 4 поранено.

Також вибухи пролунали в Ужгороді — вперше від початку повномасштабної війни.

