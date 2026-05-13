"Єрмак далеко не перший": політолог пояснив, як розпізнати любителів містики серед чиновників

Андрій Єрмак / © Associated Press

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, який начебто консультувався з ворожкою під час ухвалення рішень, не робив нічого нового, оскільки таких людей у владних кабінетах досить багато.

Про це заявив політолог Володимир Фесенко у коментарі в соцмережі Facebook.

«Ви здивуєтесь, але Єрмак далеко не перший у високих кабінетах, хто користується езотеричними порадами, і думаю, що не останній. Такі люди були майже при всіх президентах України (за період Кравчука просто не знаю)», — запевнив він.

При цьому політолог дав чітке роз’яснення, як розпізнати схильних до містики людей серед українських чиновників.

«Раджу звернути увагу на кількість людей в усіх політичних таборах, і взагалі відомих персон, які носять червону нитку на зап’ясті», — наголосив Фесенко.

Андрій Єрмак консультувався у ворожки — що відомо

Нагадаємо, під час судового засідання у справі Андрія Єрмака прокурори заявили, що ексголова ОП радився щодо призначень міністрів із контактом «Вероніка Феншуй Офіс».

Згодом журналісти з’ясували, хто приховується під цим нікнеймом — це Вероніка Анікієвич (також використовує прізвище Даниленко), яка є мешканкою Києва та називає себе консультанткою з астрології.

У розмові з журналістами Андрій Єрмак відкинув звинувачення у зверненні до окультних чи езотеричних практик у своїй діяльності, назвавши подібні припущення безпідставними.

Тим часом астролог Влад Росс припустив, що ворожка, яка б консультувала високопоставленого українського політика, могла заробляти на місяць близько 10 тис. доларів.

