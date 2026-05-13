РФ спорядила бомбардувальники Ту-95: коли вночі можуть долетіти ракети

Загроза масованого ракетного удару у ніч на 14 травня

Моніторингові Telegram-канали повідомляють про виліт двох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС/Ту-160 з аеродрому «Українка» на Далекому Сході, які вже споряджені крилатими ракетами.

Якщо виліт дійсно бойовий, то

пуски ракет приблизно відбудуться о ~03:00 — 04:00.

ракети в повітряному просторі України: ~04:00 — 05:00.

Крім того, стало відомо про виліт групи стратегічних бомбардувальників «ТУ-95МС» з аеродрому «Оленья».

Також у пункті базування морських носіїв крилатих ракет у Новоросійську, споряджені та готові до застосування 3 носії — із сумарним залпом до 18 ракет типу «Калібр».

До ракетної загрози знову додалася дронова небезпека. Відбулися повторні пуски ударних БпЛА з Приморськр-Ахтарська (Краснодарський край), Курська, Міллерево (Ростовська обл.) та Орла.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що РФ здійснила запуск перших ракет.

Він попередив, що після всіх хвиль дронів під час денної атаки 13 травня цілком можливі також і запуски ракет проти України. За його словами, внаслідок російських ударів сьогодні вдень шестеро людей загинуло.

Нагадаємо, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов «Флеш» попередив, що РФ готує новий масований ракетний удар по Україні цієї ночі.

