ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
1 хв

РФ спорядила бомбардувальники Ту-95: коли вночі можуть долетіти ракети

Моніторингові чати попереджають, що цієї ночі є загроза масованого ракетного удару.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Загроза масованого ракетного удару у ніч на 14 травня

Загроза масованого ракетного удару у ніч на 14 травня

Моніторингові Telegram-канали повідомляють про виліт двох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС/Ту-160 з аеродрому «Українка» на Далекому Сході, які вже споряджені крилатими ракетами.

Якщо виліт дійсно бойовий, то 

  • пуски ракет приблизно відбудуться о ~03:00 — 04:00.

  • ракети в повітряному просторі України: ~04:00 — 05:00.

Крім того, стало відомо про виліт групи стратегічних бомбардувальників «ТУ-95МС» з аеродрому «Оленья».

Також у пункті базування морських носіїв крилатих ракет у Новоросійську, споряджені та готові до застосування 3 носії — із сумарним залпом до 18 ракет типу «Калібр».

До ракетної загрози знову додалася дронова небезпека. Відбулися повторні пуски ударних БпЛА з Приморськр-Ахтарська (Краснодарський край), Курська, Міллерево (Ростовська обл.) та Орла.

Загроза ракетного удару вночі: останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що РФ здійснила запуск перших ракет.

Він попередив, що після всіх хвиль дронів під час денної атаки 13 травня цілком можливі також і запуски ракет проти України. За його словами, внаслідок російських ударів сьогодні вдень шестеро людей загинуло.

Нагадаємо, радник міністра оборони Сергій Бескрестнов «Флеш» попередив, що РФ готує новий масований ракетний удар по Україні цієї ночі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
330
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie