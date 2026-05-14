РФ підняла у небо Ту-95МС і Ту-160: бомбардувальники летять до пускових рубежів

Бомбардувальник Ту-95МС

Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які прямують до потенційних рубежів запуску крилатих ракет.

Про це повідомляють моніторингові канали.

За їхніми даними, увечері 13 травня з дальньосхідного аеродрому «Українка» вилетіли стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Згодом також з’явилася інформація про зліт бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья».

Повідомляється, що літаки взяли курс у напрямку потенційних пускових рубежів крилатих ракет.

Монітори вказують, що якщо пуски будуть здійснюватися з району міста Енгельс, то ракети у повітряному просторі України очікуються близько 03:30 — 04:30. Якщо пуски будуть здійснені з Каспійського моря, то ракети очікуються о 05:00 — 06:00.

Напередодні радник міністра оборони України, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій Бескрестнов заявляв, що масований наліт безпілотників 13 травня може бути лише частиною масштабнішої атаки.

За його словами, існує ймовірність нової хвилі масованого удару по Україні із застосуванням ракетного озброєння.

Раніше повідомлялося, що росіяни використали так зване тимчасове перемир’я винятково для накопичення ресурсів, що призвело до масованої дронової та балістичної атаки на українські міста, зокрема в західних регіонах.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія здійснила перший пуск своїх ракет увечері, 13 травня.

