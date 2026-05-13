РФ атакували об’єкти «Нафтогазу» у двох областях: що відомо про наслідки
Російські війська продовжують системний терор проти української енергетики: вдень 13 травня під ударом опинилися об’єкти «Нафтогазу».
Сьогодні вдень, 13 травня, російські війська знову атакували інфраструктуру «Нафтогазу» одразу в кількох регіонах України.
Про це передає пресслужба Групи «Нафтогаз».
На Харківщині ворожий безпілотник пошкодив газовидобувний обʼєкт.
Також під ударом опинився підприємство «Нафтогазу» у Житомирській області. Внаслідок атаки на місці виникла пожежа.
На обох об’єктах обійшлося без постраждалих.
«Щойно дозволить безпекова ситуація, розпочнемо оцінку наслідків і необхідні роботи, щоб якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
Також в суботу, 9 травня, росіяни FPV-дроном атакували працівників «Нафтогазу», які їхали відновлювати газ у Дружківці на Донеччині.
Нагадаємо, сьогодні вдень Росія здійснила масовану атаку по низці областей заходу та центру країни — під ударом були Рівненщина, Волинь, Житомирщина, Київщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Львівщина.
За словами президента Зеленського, внаслідок російських ударів сьогодні вдень шестеро людей загинуло. Зокрема, на Рівненщині 3 людини загинуло та 4 поранено.