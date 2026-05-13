Російські війська 13 травня атакували Івано-Франківськ ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у житловий будинок на вулиці Коновальця. Внаслідок атаки виникла пожежа. Вже відомо про 9 постраждалих, троє з них госпіталізовані.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Оновлені дані щодо обстрілу: є 9 постраждалих: 3 — госпіталізовані, ще 6 відмовилися від госпіталізації», — написав він.

В Івано-Франківській обласній прокуратурі повідомили, що удар стався близько 16:40. Через влучання БпЛА загорілися квартири на п’ятому та шостому поверхах дев’ятиповерхівки.

Подробиці про постраждалих

Троє з постраждалих людей на момент атаки проходили повз будинок. Серед них — 57-річний житель Івано-Франківська, 47-річний мешканець Тисмениці та 22-річна франківка. Всі вони дістали легкі тілесні ушкодження, а один з чоловіків — осколкове поранення плеча.

Також травм зазнала мешканка будинку, яку евакуювали з квартири. Всіх постраждалих госпіталізували до міської клінічної лікарні.

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури розпочали розслідування та документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Куди мешканцям звертатися по допомогу

Тим часом у місті вже розгорнули мобільний ЦНАП для допомоги мешканцям пошкодженого будинку. Як повідомила міська влада, на вулиці Коновальця працюють представники ЦНАПу та поліції, які приймають заяви від людей з вибитими вікнами та іншими пошкодженнями майна.

Для оформлення компенсації необхідні:

паспорт;

ідентифікаційний код;

IBAN-рахунок;

документ про право власності на житло.

У разі втрати документів їх допоможуть відновити через державні реєстри.

