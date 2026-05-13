У підручнику для 3 класу помітили посилання на радянський серіал (фото)

У посібнику з позакласного читання, виданому 2025 року та схваленому Міністерством освіти й науки України, знайшли посилання на радянську кінострічку «Сімнадцять миттєвостей весни».

Про інцидент повідомила киянка Ярина Цимбал на своїй сторінці у Facebook.

Реакція киянки на сумнівний текст

За словами Ярини Цимбал, вона помітила сумнівний текст після запитання дитини: «Мам, а що таке „Сімнадцять миттєвостей весни“?». Жінка висловила обурення тим, що подібний контент потрапляє до шкільної програми молодших класів на 35-му році незалежності України.

Йдеться про підручник «Позакласне читання. 3 клас», укладачами якого є І. А. Бикова та Н. О. Косовцева. Книга вийшла друком у харківському видавництві «ПЕТ» 2025 року. На виданні зазначено, що воно схвалено для використання у школах профільною комісією Науково-методичної ради МОН.

Відповідь автора тексту

На допис у соцмережах відреагував автор оповідання Дмитро Стефанович. Він пояснив, що твір був написаний ще кілька десятиліть тому, і він не знав про його включення до сучасного підручника.

«Взагалі-то це оповідання написане десь у 80-ті роки. Я, відверто кажучи, про нього давно забув. Про те, що його передруковано в сучасному підручнику для третьокласників, навіть не знав», — зазначив він.

Автор погодився, що текст містить застарілі реалії та потребує редагування.

Претензії до укладачів і МОН

Ярина Цимбал наголосила, що її зауваження стосуються насамперед укладачів посібника та органів, які надали гриф на його використання. Вона також порушила питання дотримання авторських прав, оскільки з автором тексту ніхто не консультувався перед перевиданням.

Наразі Міністерство освіти й науки України офіційно не прокоментувало появу згадок про радянську культуру в підручнику 2025 року видання.

Нагадаємо, підручник із зарубіжної літератури для 5 класу, який використовується у межах Нової української школи (НУШ), спричинив масове обговорення серед українців через оповідання Ернеста Сетона-Томпсона «Лобо — володар Курумпо», де детально описуються жорстокі методи полювання на вовків, включно з використанням отрути та капканів.

