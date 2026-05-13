ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
902
Час на прочитання
2 хв

У підручнику для 3 класу помітили посилання на радянський серіал (фото)

У новому підручнику з позакласного читання помітили відсилання до культури СРСР.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Школярі

Школярі / © pexels.com

У посібнику з позакласного читання, виданому 2025 року та схваленому Міністерством освіти й науки України, знайшли посилання на радянську кінострічку «Сімнадцять миттєвостей весни».

Про інцидент повідомила киянка Ярина Цимбал на своїй сторінці у Facebook.

Реакція киянки на сумнівний текст

За словами Ярини Цимбал, вона помітила сумнівний текст після запитання дитини: «Мам, а що таке „Сімнадцять миттєвостей весни“?». Жінка висловила обурення тим, що подібний контент потрапляє до шкільної програми молодших класів на 35-му році незалежності України.

Йдеться про підручник «Позакласне читання. 3 клас», укладачами якого є І. А. Бикова та Н. О. Косовцева. Книга вийшла друком у харківському видавництві «ПЕТ» 2025 року. На виданні зазначено, що воно схвалено для використання у школах профільною комісією Науково-методичної ради МОН.

Текст у підручнику 3 класу / Фото: Ярина Цимбал / © соцмережі

Текст у підручнику 3 класу / Фото: Ярина Цимбал / © соцмережі

Відповідь автора тексту

На допис у соцмережах відреагував автор оповідання Дмитро Стефанович. Він пояснив, що твір був написаний ще кілька десятиліть тому, і він не знав про його включення до сучасного підручника.

«Взагалі-то це оповідання написане десь у 80-ті роки. Я, відверто кажучи, про нього давно забув. Про те, що його передруковано в сучасному підручнику для третьокласників, навіть не знав», — зазначив він.

Автор погодився, що текст містить застарілі реалії та потребує редагування.

Коментар під дописом користувачки в соцмережі / © скриншот

Коментар під дописом користувачки в соцмережі / © скриншот

Претензії до укладачів і МОН

Ярина Цимбал наголосила, що її зауваження стосуються насамперед укладачів посібника та органів, які надали гриф на його використання. Вона також порушила питання дотримання авторських прав, оскільки з автором тексту ніхто не консультувався перед перевиданням.

Підручник для 3 класу / © соцмережі

Підручник для 3 класу / © соцмережі

Наразі Міністерство освіти й науки України офіційно не прокоментувало появу згадок про радянську культуру в підручнику 2025 року видання.

Підручник для 3 класу / © соцмережі

Підручник для 3 класу / © соцмережі

Нагадаємо, підручник із зарубіжної літератури для 5 класу, який використовується у межах Нової української школи (НУШ), спричинив масове обговорення серед українців через оповідання Ернеста Сетона-Томпсона «Лобо — володар Курумпо», де детально описуються жорстокі методи полювання на вовків, включно з використанням отрути та капканів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
902
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie