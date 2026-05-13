Мінус ще один НПЗ: українські дрони паралізували великий завод "Лукойлу" в Пермі

У Росії повністю зупинив переробку нафти великий завод «Лукойлу»

Чергова філігранна атака українських безпілотників по російській нафтогазовій інфраструктурі принесла блискучі результати: глибоко в тилу ворога повністю зупинив роботу один із ключових нафтопереробних заводів РФ. Внаслідок удару 7 травня на підприємстві в Пермі — а це майже півтори тисячі кілометрів від кордонів України — спалахнула пожежа, яка вивела з ладу критично важливі установки.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела в нафтогазовій галузі.

Наслідки удару: зупинка критичних установок

За даними джерел видання, після влучання дронів завод був змушений терміново зупинити три установки первинної переробки нафти. Крім того, припинили роботу й деякі вторинні блоки. Зазначається, що одна з установок простоювала ще від 30 квітня — вона також постраждала під час попередньої атаки безпілотників.

За оцінками експертів, ремонтні роботи на підприємстві, яке належить компанії «Лукойл», можуть затягнутися на кілька тижнів. Сама компанія наразі ігнорує запити журналістів і відмовляється коментувати масштаби руйнувань. Про удар безпілотників по промислових об’єктах регіону раніше скупо повідомляв і місцевий губернатор Дмитро Махонін, але він старанно уникав назви конкретного заводу.

Удар по фінансах і військовій машині Кремля

Пермський НПЗ є надзвичайно важливою ланкою в російській економіці. Лише за 2024 рік завод переробив близько 12,6 млн тонн нафти (або 250 тисяч барелів на добу). З цієї сировини підприємство виробило величезні обсяги продукції: 2 мільйони тонн бензину, 5,3 мільйона тонн дизельного пального, а також сотні тисяч тонн коксу й мазуту.

Україна продовжує системно бити по нафтовій інфраструктурі країни-агресорки. Головна мета цих точкових ударів залишається незмінною — скоротити фінансові надходження Москви та суттєво підірвати її логістичний і військовий потенціал для ведення бойових дій.

Нагадаємо, Росію знову сколихнула атака безпілотників у ніч проти 13 травня. Дрони перетворили нафтовий термінал у Тамані на «факел». Під ударом також опинилися морський порт і промисловий об’єкт у Ярославлі.

