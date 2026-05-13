Росія атакувала Харків дронами

Реклама

У Харкові ввечері зафіксували серію ударів ворожих безпілотників по кількох районах міста. За попередньою інформацією, російські БпЛА влучили по Основ’янському, Новобаварському та Холодногірському районах.

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У Холодногірському районі внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.

Реклама

«Ще один ворожий удар зафіксовано в Холодногірському районі Харкова. За попередньою інформацією, пошкоджено будинок. Деталі зʼясовуємо. Наразі без постраждалих. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі», — написав він.

Також повідомляється про падіння ворожого дрона на території гаражного кооперативу в Основ’янському районі Харкова.

«Є інформація про падіння ворожого дрона в гаражному кооперативі в Основʼянському районі», — повідомив мер Ігор Терехов.

Екстрені служби працюють у посиленому режимі, а загроза нових атак з повітря залишається актуальною. Мешканців закликають перебувати в укриттях і дотримуватися правил безпеки.

Реклама

Нагадаємо, 13 травня вранці ворожі БпЛА атакували промисловість Одеси та енергооб’єкти Полтави. Там тисячі людей залишилися без світла.

А в Харкові та Херсоні вдень розбирали завали після влучань у житлові квартали. Російські загарбники в ніч проти 13 травня не припиняли тероризувати місто.

Новини партнерів