- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 116
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала Полтавщину балістикою
Повідомляється про удари про Кременчуцькому району.
Російські загарбники в ніч проти 14 травня атакували Полтавщину балістичними ракетами.
Про це йдеться у повідомленні ОВА.
«Полтавщина під атакою. Залишайтеся в укриттях!» — повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Моніторингові канали повідомили про атаку на область балістичними ракетами «Іскандер».
Раніше повідомлялося, що Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які прямують до потенційних рубежів запуску крилатих ракет.
Ми раніше інформували, що російські війська мають достатньо засобів і ресурсів, аби вже ввечері або вночі продовжити масштабну атаку по Україні, зокрема із застосуванням безпілотників та ракетного озброєння.