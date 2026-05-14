Росія атакувала Полтавщину балістикою

Ракети "Іскандер" / © bastion-karpenko.ru

Російські загарбники в ніч проти 14 травня атакували Полтавщину балістичними ракетами.

Про це йдеться у повідомленні ОВА.

«Полтавщина під атакою. Залишайтеся в укриттях!» — повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Моніторингові канали повідомили про атаку на область балістичними ракетами «Іскандер».

Раніше повідомлялося, що Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які прямують до потенційних рубежів запуску крилатих ракет.

Ми раніше інформували, що російські війська мають достатньо засобів і ресурсів, аби вже ввечері або вночі продовжити масштабну атаку по Україні, зокрема із застосуванням безпілотників та ракетного озброєння.

