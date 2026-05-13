"Прилетіло" просто в будинок, там пожежа: РФ масовано вдарила дронами під Києвом (фото)

Постраждалих попередньо немає.

Обстріл Київської області

Обстріл Київської області / © Микола Калашник

Російські війська зранку здійснюють масовану атаку ударними безпілотниками по Україні. У Вишгородському районі на Київщині зафіксовано наслідки ворожого удару.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашнік.

За словами посадовця, унаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі сталася пожежа приватного будинку.

«Ворог зранку масовано атакує Україну та Київщину ударними дронами. Під ударом — мирні населені пункти, домівки людей, наше звичне життя», — наголосив Калашнік.

Попередньо, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

«На щастя, постраждалих серед населення немає», — повідомив очільник ОВА.

Наразі на місці удару працюють рятувальники та всі оперативні служби. За словами Калашніка, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та допомоги місцевим жителям.

У Київській ОВА наголошують, що повітряна атака триває.

«Прошу кожного бути уважним, не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях», — закликав Микола Калашнік.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Раніше в ГУР попередили українців про тривалу комбіновану атаку РФ 13 травня. У першій хвилі ворог використовує ударні безпілотники, а згодом планує застосувати крилаті ракети повітряного та морського базування, а також балістику.

До слова, у Київській області під час повітряної тривоги було зафіксовано ворожі безпілотники. Сили протиповітряної оборони працювали по повітряних цілях, а мешканців закликали перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Також у Київській ОВА наголошували на необхідності дотримуватися інформаційної тиші та не публікувати фото чи відео роботи українських захисників.

Також, у Києві під час атаки ворожих безпілотників уламки одного з БпЛА впали на відкритій території в Оболонському районі. На місце події виїжджали екстрені служби.

Також у місцевих медіа повідомляли про перебої з електропостачанням у районі Виноградаря після повітряної атаки. Інформація щодо наслідків уточнювалася.

