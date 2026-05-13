Укрaїнa
У Рівному гримлять вибухи і зникло світло

Повітряні сили повідомили про польоти ворожих дронів у напрямку західних міст України.

Ірина Лаб'як
Атака російських дронів «Шахед»

Атака російських дронів «Шахед»

Доповнено додатковими матеріалами

У Рівному чути звуки вибухів 13 травня під час повітряної тривоги.

Про це повідомило «Суспільне».

Зауважимо, Повітряні сили ЗСУ заявили про польоти БпЛА у напрямку Рівного та Чернівців.

Також військові інформували про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Згодом журналісти повідомили, що в частині Рівного зникло світло.

Зауважимо, Росія проводить масовану атаку по Україні вдень 13 травня. Раніше вибухи було чутно у Хмельницькій громаді: там працює ППО і є постраждалі.

Про вибухи та роботу ППО повідомлялося у Чернівцях.

Під атакою російських дронів перебуває також Івано-Франківська область: вибухи чутно в Коломиї.

