У Рівному гримлять вибухи і зникло світло

Атака російських дронів «Шахед» / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Рівному чути звуки вибухів 13 травня під час повітряної тривоги.

Про це повідомило «Суспільне».

Зауважимо, Повітряні сили ЗСУ заявили про польоти БпЛА у напрямку Рівного та Чернівців.

Також військові інформували про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Згодом журналісти повідомили, що в частині Рівного зникло світло.

Зауважимо, Росія проводить масовану атаку по Україні вдень 13 травня. Раніше вибухи було чутно у Хмельницькій громаді: там працює ППО і є постраждалі.

Про вибухи та роботу ППО повідомлялося у Чернівцях.

Під атакою російських дронів перебуває також Івано-Франківська область: вибухи чутно в Коломиї.

