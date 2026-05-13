У Чернівцях пролунали вибухи: що відомо
Російські дрони атакують Чернівці.
У Чернівцях вдень 13 травня пролунали вибухи. Працює ППО.
Про це інформують моніторинггові канли.
Мешканців закликали негайно пройти в укриття.
Інформація про модливі наслідки уточнюється. Слідкуйте за оновленнями.
Атака по Україні 13 вересня — що відомо
РФ вдень 13 вересня запустила рій дронів на Україну. Так, у небі фіксували близько 80 БпЛА. Мешканців західних областей попередили про небезпеку.
Згодом на Київщині пролнуала серія вибухів. КОВА закликала жителів області залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги. Попередили, що інформація про наслідки обстрілу буде деталізована згодом.
Пізніше вибухи пролунали й у Києві. Жителів столиці попросили залишатися в укриттях до відбою.