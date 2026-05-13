Переліт може стати пеклом: 7 помилок, які пасажири роблять під час вибору місця в літаку

Навіть дорогий авіаквиток не гарантує комфортного перельоту, якщо невдало вибрати місце в салоні. Експерти з авіаподорожей та пасажири, які часто літають, кажуть: багато незручностей під час рейсу пов’язані не з самою авіакомпанією, а з помилками, яких люди припускаються ще до посадки на літак.

Фахівці назвали сім найпоширеніших помилок під час вибору місця, через які пасажири можуть опинитися в шумних зонах, без нормального простору або навіть без обіцяного вікна.

Однією з найбільших помилок експерти називають ситуацію, коли пасажир дозволяє авіакомпанії автоматично призначити місце. Це здається найпростішим варіантом, однак саме в такому разі люди часто отримують місця посередині ряду, біля туалетів, камбузів або в задній частині літака.

Мандрівники зазначають, що багато пасажирів навіть не намагаються перевірити схему салону перед бронюванням. Водночас кілька хвилин перегляду можуть допомогти знайти тихіші ряди, уникнути зон із постійним рухом людей та обрати комфортніше місце для тривалого перельоту.

Окремо експерти радять не ігнорувати деталі на схемі місць. Саме там можна помітити, що деякі сидіння мають обмежений кут нахилу спинки або розташовані поруч із туалетами. Засновник і генеральний директор Dollar Flight Club Джессі Нойгартен пояснив, що схема салону — один із найкорисніших інструментів перед польотом, який може суттєво вплинути на комфорт під час рейсу.

За словами експерта з подорожей та спеціаліста з програм лояльності point.me Джиммі Юна, пасажири також часто бронюють місця біля вікна, не знаючи, що в деяких літаках ілюмінатор може бути зміщений або частково перекритий конструкцією салону. У результаті людина фактично сидить біля стіни замість вікна.

Ще одна поширена помилка — занадто пізня онлайн-реєстрація. Експерти пояснюють, що багато авіакомпаній відкривають доступ до додаткових або раніше заблокованих місць саме після старту check-in. Іноді тоді стають доступними кращі ряди або місця ближче до передньої частини літака. Джиммі Юн наголосив, що більшість авіакомпаній відкривають онлайн-реєстрацію приблизно за 24 години до вильоту, і в цей момент пасажири ще можуть покращити свій вибір.

Фахівці також застерігають від так званих «ідеальних» місць, які на практиці мають приховані недоліки. Наприклад, ряди біля аварійних виходів зазвичай мають більше простору для ніг, однак часто обладнані фіксованими підлокітниками та мають обмежене відкидання спинки. Не менш проблемними називають останні ряди літака — через шум від камбуза, постійний рух людей та мінімальний комфорт.

Крім того, експерти радять звертати увагу на конкретну модель літака перед бронюванням місця. За словами Нойгартена, один і той самий ряд може бути дуже комфортним в одного перевізника і незручним — в іншого через різну конфігурацію салону та відстань між кріслами.

Ще одна помилка — переплата за місця без реальної потреби або, навпаки, повна відмова від доплат навіть на довгих рейсах. Експерти зазначають, що на коротких перельотах дорожчі місця не завжди виправдовують витрати, тоді як на тривалих рейсах додатковий простір може суттєво вплинути на комфорт.

Також пасажирам радять не боятися попросити інше місце вже під час посадки. За словами Джиммі Юна, працівники біля виходу на посадку іноді можуть пересадити людину на місце з більшим простором для ніг або в комфортніший ряд, якщо в салоні залишаються вільні варіанти.

