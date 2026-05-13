На Івано-Франківщині лунають вибухи: деталі

РФ атакує Івно-Франківську область дронами — вибухи фіксують у Коломиї.

Катерина Сердюк
Івано-Франківщина перебуває під атакою БпЛА. Зокрема, у Коломиї чутно звуки вибухів.

Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Зазначається, що у місті виникли перебої з електропостачанням.

Офіційну заяву про атаку орилюднили також в Івано-Франківській ОВА.

“Ворог атакує Прикарпаття! Перебувайте у безпечних місцях! Зберігайте інформаційну тишу!”, — зазначила керівниця відомства Світлана Онищук.

