На Івано-Франківщині лунають вибухи: деталі
РФ атакує Івно-Франківську область дронами — вибухи фіксують у Коломиї.
Івано-Франківщина перебуває під атакою БпЛА. Зокрема, у Коломиї чутно звуки вибухів.
Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».
Зазначається, що у місті виникли перебої з електропостачанням.
Офіційну заяву про атаку орилюднили також в Івано-Франківській ОВА.
“Ворог атакує Прикарпаття! Перебувайте у безпечних місцях! Зберігайте інформаційну тишу!”, — зазначила керівниця відомства Світлана Онищук.
