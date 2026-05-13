Вікторія Бекхем похизувалася сніданком, який їй приготував чоловік Девід

Вікторія Бекхем / © Getty Images

51-річний відомий спортсмен Девід Бекхем давно захоплюється кулінарією і часто готує для всієї сім’ї. Так, у своєму Instagram його дружина — дизайнерка і колишня учасниця культової групи Spice Girls Вікторія Бекхем — показала, що він приготував для неї на сніданок.

Сніданок Вікторії Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Він зробив авокадо-тост, хліб для якого вирізав у вигляді серця. «Коли тато готує сніданок», — підписала фото Віккі.

Взагалі Девід зазвичай готує складніші страви. Так, одного разу він нагодував сім’ю омлетом із качиних яєць.

Девід Бекхем робить омлет / © Instagram Вікторії Бекхем

Зазначимо, Бекхем неодноразово зізнавався, що готування для нього — це не обов’язок, а справжнє задоволення і спосіб розслабитися. За словами ексспортсмена, любов до кулінарії йому з дитинства прищепила мама. Він із задоволенням проводить час на кухні та вміє готувати найрізноманітніші страви: від млинців та сирних запіканок до запеченої курки, овочів і домашніх соусів. Особливо добре йому вдаються страви з броколі та спаржі, які він часто додає до сімейного меню.

Попри інтерес до гастрономії та вміння готувати більш вишукані страви, Девід з теплотою згадує просту їжу з дитинства. Він розповідав, що досі обожнює тости із запеченою квасолею, а також чіпси з сіллю та оцтом — саме ці смаки асоціюються в нього з домівкою.

