Українці розгромили НАТО на навчаннях у Швеції: 4 військових "розбили" колону західної техніки (відео)

Навчання НАТО / © ТСН

На шведському острові Готланд, який вважають стратегічним ключем до Балтійського моря, завершилися найбільші маневри Aurora 26. Україна була єдиною учасницею, що не належить до Альянсу, але саме наші військові диктували правила на полі бою.

Про те, як українська експертиза змінює стратегію Заходу — у репортажі кореспондентки «Радіо Свобода» для ТСН Зоряни Степаненко.

Що відомо про навчання НАТО

Острів Готланд має критичне значення для оборони регіону. У навчаннях взяли участь 18 тисяч військових з одинадцяти країн-союзниць.

Йонас Вікстрем, керівник навчань AURORA 26: «Готланд — надзвичайно важливий через своє розташування посеред моря. Ми називаємо його "непотоплюваним авіаносцем". Якщо ви контролюєте Готланд, то ви контролюєте Балтійське море».

За маневрами пильно стежать і росіяни. Генерал Міхаель Классон запевняє: стеження взаємне.

На цих навчаннях українці — не учні, а досвідчені інструктори. Вони привезли досвід із найгарячіших ділянок фронту Донеччини.

Павло Сторожук, старший офіцер Нацгвардії України: «У повітрі вже жодних поблажок, там уже ми диктуємо правила. Ми вже прийшли до рівня того, щоб забезпечувати кров’ю позицію — вони тільки вчаться кидати яблучка і пляшки. Ображаються, сприймають-не сприймають, але слухають уважно і записують».

Західні командири не приховують вдячності за таку «шокову терапію». Полковник Андреас Густафссон наголосив, що українська експертиза допомагає НАТО розвивати можливості боротьби з дронами.

Як «зривали» плани НАТО: четверо хлопців проти колони техніки

Українські фахівці наочно продемонстрували, наскільки вразливою є сучасна техніка перед дешевими, але ефективними винаходами.

До безпечної Швеції з небезпечної Донеччини — українці взяли із собою різні типи дронів. За допомогою розвідувальних наочно показували, як складно сховатися від цих ледь помітних «крапочок» у небі.

Павло Сторожук, старший офіцер Нацгвардії України: «Ми виявляли колони на 7-8 кілометрів ще від наших позицій. Ми — 4 хлопці. Якщо б у мене було 24 хлопці, ця колона б іще навіть не завели двигуни — вони б уже горіли! Ми зривали плани. Коли ми знищували авангард їхньої техніки — вони зупиняли навчання, перепланували, що робить далі».

Генерал Міхаель Классон визнав, що Заходу бракувало «відчуття терміновості», і тепер вони змушені вчитися «швидше і жорсткіше».

Росія не зупиниться: висновки для Альянсу

Вразливість до безпілотників — головний висновок «Аврори». Шведське командування впевнене: Росія становитиме загрозу для країн НАТО навіть у разі припинення вогню в Україні.

Водночас військові застерігають: дрони — це не панацея. Вони не замінять танки чи піхоту, необхідні для наступу, а є частиною загального арсеналу. Як наголошує генсек Рютте, НАТО зберігає значну перевагу над РФ завдяки об’єднаному потенціалу всіх союзників.

