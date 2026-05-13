Племінниця Джулії Робертс з’явилася на заході, щоб прорекламувати "Американську історію жахів"

Емма Робертс / © Associated Press

Королева «Американської історії жахів» і за сумісництвом племінниця Джулії Робертс — акторка Емма Робертс — відвідала захід компанії Disney у Нью-Йорку і вийшла на фотокол. Зірка продемонструвала милу сукню чорного кольору з принтом у вигляді червоних квітів.

Сукня Емми була від бренду Blumarine з колекції 2026 року й чудово підкреслювала ноги завдяки довжині. Бретелей у вбрання не було, а широка спідниця тримала форму. Акцентними деталями образу стали великі ґудзики спереду на вбранні, що різними за дизайном.

Емма доповнила лук колготками і лаковими гостроносими туфлями з ремінцями.

На заході акторка зіграла разом із колегами по серіалу: Анджелою Бассетт, Біллі Лурд та Габурі Сідібе. Усі вони у різний час зіграли у «Американській історії жахів» і знову з’являться у проєкті в 13 сезоні.

Анджела Бассетт, Емма Робертс, Біллі Лурд та Габурі Сідібе / © Associated Press

Також захід Disney відвідала акторка Ліндсей Логан, щоб прорекламувати майбутній мінісеріал Count My Lies, у якому вона виконала головну роль.

