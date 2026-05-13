Княгиня Шарлін зі своїм братом Гаретом з'явилася на абсолютно особливому заході

Княгиня Шарлін та її брат Гарет Віттсток / © Instagram княжої родини Монако

Разом із Шарлін на заході був присутній її брат Гарет Віттсток. Разом вони допомогли соколу повернутись у дику природу. Цей випадок досить незвичайний, оскільки птах провів понад вісім місяців, відновлюючись після серйозного перелому крила.

Тварина зазнала удару електричним струмом, що завдало йому численних травм, включаючи серйозний перелом крила, який у звичайних випадках призводить до евтаназії, щоб запобігти подальшим стражданням. Але завдяки асоціації Instinct Animal - SOS Faune Sauvage, сокіл повністю одужав і в понеділок був випущений назад у своє природне довкілля.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін допомогла птахові здійснити перший політ після тривалого одужання. Випуск птиці відбувся в астрономічній обсерваторії на плато Калерн у комуні Кауссоль, приблизно за 70 кілометрів від Монако та палацу родини Грімальді.

На такий важливий захід Шарлін приїхала у білій сорочці, джемпері та тканинній куртці зверху, а також у синіх джинсах-кльош та рудих черевиках із замші.

Після того, як сокола випустили на волю, Шарлін виголосила промову, в якій продемонструвала свою відданість захисту тварин. Крім того, що вона є президенткою SPA Refuge of Monaco, вона запропонувала свою підтримку асоціації, завдяки якій стало можливим повернення сокола, наголосивши на роботі доглядачів та волонтерів.

Після цього Шарлін разом зі своїм братом вирушила до французького міста Сен-Сезер-сюр-Сіань, розташованого в самому серці регіону Приморські Альпи. Там вона відвідала центр порятунку тварин Instinct Animal — SOS Faune Sauvage, унікальну установу в цьому регіоні, яка працює лише рік і вже прийняла близько 2000 диких тварин, які потрапили в біду. Знімками поділилися у Instagram княжої родини.

