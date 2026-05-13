ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
2 хв

Княгиня Шарлін зі своїм братом Гаретом з'явилася на абсолютно особливому заході

Дружина князя Альбера II – княгиня Шарлін – взяла участь у зворушливій церемонії, на якій допомогла соколу повернутися до нормального життя після восьми місяців відновлення від серйозного перелому крила та ураження електричним струмом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Княгиня Шарлін та її брат Гарет Віттсток

Княгиня Шарлін та її брат Гарет Віттсток / © Instagram княжої родини Монако

Разом із Шарлін на заході був присутній її брат Гарет Віттсток. Разом вони допомогли соколу повернутись у дику природу. Цей випадок досить незвичайний, оскільки птах провів понад вісім місяців, відновлюючись після серйозного перелому крила.

Княгиня Шарлін і її брат Гарет Віттсток / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і її брат Гарет Віттсток / © Instagram княжої родини Монако

Тварина зазнала удару електричним струмом, що завдало йому численних травм, включаючи серйозний перелом крила, який у звичайних випадках призводить до евтаназії, щоб запобігти подальшим стражданням. Але завдяки асоціації Instinct Animal - SOS Faune Sauvage, сокіл повністю одужав і в понеділок був випущений назад у своє природне довкілля.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін допомогла птахові здійснити перший політ після тривалого одужання. Випуск птиці відбувся в астрономічній обсерваторії на плато Калерн у комуні Кауссоль, приблизно за 70 кілометрів від Монако та палацу родини Грімальді.

На такий важливий захід Шарлін приїхала у білій сорочці, джемпері та тканинній куртці зверху, а також у синіх джинсах-кльош та рудих черевиках із замші.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Після того, як сокола випустили на волю, Шарлін виголосила промову, в якій продемонструвала свою відданість захисту тварин. Крім того, що вона є президенткою SPA Refuge of Monaco, вона запропонувала свою підтримку асоціації, завдяки якій стало можливим повернення сокола, наголосивши на роботі доглядачів та волонтерів.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Після цього Шарлін разом зі своїм братом вирушила до французького міста Сен-Сезер-сюр-Сіань, розташованого в самому серці регіону Приморські Альпи. Там вона відвідала центр порятунку тварин Instinct Animal — SOS Faune Sauvage, унікальну установу в цьому регіоні, яка працює лише рік і вже прийняла близько 2000 диких тварин, які потрапили в біду. Знімками поділилися у Instagram княжої родини.

(гортайте фото праворуч)

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie