Київ і Одеса знову в планах Кремля?: ЗМІ пишуть про нові апетити Путіна

Росія та Україна не бачать реальних перспектив для швидкого відновлення мирних переговорів за посередництва США. За даними джерел, знайомих із позиціями сторін, Володимир Путін дедалі більше робить ставку не на дипломатію, а на спробу захоплення нових українських територій силою.

Як пише Financial Times, у Кремлі вважають, що російська армія може взяти під контроль увесь Донбас до осені. Після цього, за даними співрозмовників видання, Путін може ще більше розширити свої вимоги до України.

Що хоче Кремль

За словами джерел, Путін дедалі більше зосереджений на захопленні Донбасу і не готовий до компромісу. Москва вже заявляла, що подальші переговори нібито не мають сенсу, якщо Україна не виведе війська з регіону.

Водночас українська сторона вважає, що перемовини зайшли в глухий кут ще після попереднього раунду контактів із РФ. Один з українських посадовців заявив, що американська сторона не змогла домогтися від Москви жодного реального пом’якшення позиції.

«Все, що можна було обговорити, вже зроблено», — сказав він.

Високопоставлений німецький дипломат також зазначив, що Росія фактично продовжує добиватися перемоги на полі бою, зберігаючи максималістські вимоги.

Чи може Путін вимагати більше

За даними української розвідки та джерел, які контактували з Кремлем, російське командування переконує Путіна, що РФ здатна захопити весь Донбас. Якщо це станеться, Москва може висунути нові територіальні претензії.

Йдеться, зокрема, про Херсонську та Запорізьку області, які Росія формально оголосила «анексованими» у 2022 році, хоча значна частина цих регіонів залишається під контролем України.

Водночас співрозмовники видання припускають, що справжні амбіції Путіна можуть бути значно ширшими — аж до спроби встановити контроль над Україною принаймні до Дніпра. Це, за їхніми словами, включало б Київ та Одесу.

Один зі співрозмовників заявив, що початковий план Кремля нібито нікуди не зник: «план завжди полягав у тому, щоб взяти Київ».

Чому прорив РФ не виглядає неминучим

Попри впевненість Путіна, ситуація на фронті не свідчить про швидкий обвал української оборони. Просування російських військ залишається повільним, а Україна дедалі активніше б’є по російських тилах.

Військовий Сил безпілотних систем Дмитро Путята зазначив, що українські удари по логістичних об’єктах, складах боєприпасів і місцях розміщення російських військових порушують ротацію окупантів та створюють дефіцит дронів і боєприпасів.

Крім того, захоплення Херсона чи Запоріжжя було б для РФ значно складнішим, ніж просування на Донбасі. Обидва обласні центри розташовані за Дніпром — на територіях, з яких російські війська або вже відступили, або ніколи їх повністю не контролювали.

Раніше аналітики припускали, що демонстративні заяви Путіна про міжконтинентальну ракету «Сармат» можуть бути спробою відвернути увагу від погіршення ситуації для російської армії на фронті.

За їхніми оцінками, темпи просування РФ знижуються ще від жовтня 2025 року. На це впливають українські удари по тилових цілях та зростання втрат окупаційних військ.

Аналітики також зазначали, що у квітні 2026 року російські війська вперше за тривалий час фактично втратили більше територій, ніж змогли захопити.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко раніше заявляв, що російська ракета «Сармат» є радше інформаційною зброєю Кремля, ніж реальним інструментом залякування.

За його словами, РФ розробляє цей комплекс ще з 2009 року, однак постійно стикається з проблемами, переносами строків і невдалими випробуваннями.

