Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Росія розгорнула серію цілеспрямованих ударів по підприємствах американських корпорацій, які працюють на території України.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, під російські обстріли потрапили об’єкти компаній Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Flex Ltd. та Bunge. Частина інцидентів, зокрема удари по об’єктах Cargill і Coca-Cola, раніше не розголошувалася.

Одним із останніх випадків став удар по зерновому терміналу компанії Cargill на півдні України. За даними журналістів, об’єкт атакували сім російських безпілотників протягом трьох хвилин.

Також повідомляється про удари по електростанції та сонячній електростанції поблизу заводу Coca-Cola під Києвом. Місцева влада вважає, що ці атаки могли бути спрямовані саме проти американського бізнесу.

Як пише NYT, представники компаній намагаються не публікувати інформацію про такі удари через побоювання реакції інвесторів та страхових компаній. Водночас у приватних розмовах бізнесмени переконані, що Росія веде цілеспрямовану кампанію проти американських економічних інтересів в Україні.

За словами джерел видання, адміністрація Трампа досі не засудила жодну з атак, про які повідомляв Київ. Реакція Білого дому, як стверджується, обмежувалася лише «визнанням стурбованості».

Водночас Вашингтон, за даними журналістів, просив Україну не атакувати російський нафтовий термінал у Чорному морі, через який експортується казахстанська нафта за участю американських компаній.

Сенаторка-демократка Джин Шахін назвала таку позицію адміністрації США «повною тишею». За її словами, американський бізнес в Україні не сумнівається у навмисному характері дій Кремля.

Голова Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер заявив, що Москва намагається зірвати надходження американських інвестицій в Україну.

«Головна мета агресора — продемонструвати, що ведення бізнесу в Україні є занадто ризикованим через постійні загрози», — зазначив він.

The New York Times також звертає увагу, що посилення російських ударів збіглося з активізацією економічного співробітництва між Україною та США в енергетичній сфері.

Зокрема, минулого року Київ і Вашингтон уклали угоду, яка передбачає преференційний доступ американських інвесторів до українського енергетичного сектору.

Раніше повідомлялося, що США висловили Україні зауваження через удар по нафтовій інфраструктурі в російському Новоросійську, яка пов’язана з міжнародними енергетичними проєктами.

