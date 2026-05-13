Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Россия развернула серию целенаправленных ударов по предприятиям американских корпораций, работающих на территории Украины.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, под российские обстрелы подверглись объекты компаний Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Flex Ltd. и Bunge. Часть инцидентов, в том числе удары по объектам Cargill и Coca-Cola, ранее не разглашалась.

Одним из последних случаев стал удар по зерновому терминалу компании Cargill на юге Украины. По данным журналистов, объект атаковали семь российских беспилотников в течение трех минут.

Также сообщается об ударах по электростанции и солнечной электростанции вблизи завода Coca-Cola под Киевом. Местные власти считают, что эти атаки могли быть направлены именно против американского бизнеса.

Как пишет NYT, представители компаний стараются не публиковать информацию о таких ударах из-за опасений реакции инвесторов и страховых компаний. В то же время, в частных разговорах бизнесмены убеждены, что Россия ведет целенаправленную кампанию против американских экономических интересов в Украине.

По словам источников, администрация Трампа до сих пор не осудила ни одну из атак, о которых сообщал Киев. Реакция Белого дома, как утверждается, ограничивалась только «признанием озабоченности».

В то же время, Вашингтон, по данным журналистов, просил Украину не атаковать российский нефтяной терминал в Черном море, через который экспортируется казахстанская нефть с участием американских компаний.

Сенатор-демократ Джин Шахин назвала такую позицию администрации США «полной тишиной». По ее словам, американский бизнес в Украине не сомневается в преднамеренном характере действий Кремля.

Глава Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер заявил, что Москва пытается сорвать поступление американских инвестиций в Украину.

«Главная цель агрессора — продемонстрировать, что ведение бизнеса в Украине слишком рискованно из-за постоянных угроз», — отметил он.

The New York Times также обращает внимание на то, что усиление российских ударов совпало с активизацией экономического сотрудничества между Украиной и США в энергетической сфере.

В частности, в прошлом году Киев и Вашингтон заключили соглашение, предусматривающее преференциальный доступ американских инвесторов к украинскому энергетическому сектору.

Ранее сообщалось, что США выразили Украине замечания из-за удара по нефтяной инфраструктуре в российском Новороссийске, которая связана с международными энергетическими проектами.

