Пентагон затягивает использование помощи Украине: в Сенате раскритиковали Гегсета

Пит Гегсет / © Associated Press

Глава Пентагона Пит Гегсет не смог назвать конкретные сроки использования 400 миллионов долларов помощи Украине, ранее одобренных Конгрессом.

Соответствующий вопрос главе Пентагона задали во время слушаний в Сенате США.

Тему поднял сенатор от Демократической партии Крис Кунс, жестко раскритиковавший затягивание с использованием средств.

Он напомнил, что финансирование оставалось заблокированным длительное время, а даже после размораживания в конце апреля Министерство обороны США не представило четкий план дальнейших расходов.

«Пока ваш департамент не потратил ни копейки из этих средств, несмотря на неоднократные запросы», — заявил Кунс.

Сенатор также поинтересовался, готов ли Пентагон использовать эти деньги именно на поставку вооружения для Украины и когда Конгресс получит соответствующий план.

В ответ Гегсет заявил, что средства планируют направить на укрепление оборонного потенциала Европы, а решения о расходах будут координироваться с командованием США в Европе.

Впрочем, конкретные сроки министр так и не назвал.

При повторном вопросе по поводу сроков Гегсет вновь избежал прямого ответа, что вызвало недовольство среди сенаторов.

«Затягивание этих инвестиций в оборону Украины посылает абсолютно неправильный сигнал Путину», — заявили демократы.

Кунс подчеркнул, что затягивание с использованием уже выделенных средств может негативно повлиять как на ситуацию, так и на восприятие международными партнерами позиции США.

Ранее сообщалось, что сенатор США Митч Макконнелл заявил, что Пентагон затягивает передачу сотен миллионов долларов военной помощи Украине, уже одобренной Конгрессом.

