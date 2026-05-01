"Байден пришел как дурак": Трамп снова раскритиковал предшественника с помощью Украины

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп резко осудил политику предыдущей администрации по военной поддержке Украины, заявив о колоссальных объемах бесплатно переданного вооружения. В то же время он заверил, что у Соединенных Штатов нет никаких проблем с нехваткой собственных военных арсеналов.

Об изменении подходов к финансированию международной помощи и состоянии американских запасов оружия Дональд Трамп рассказал во время общения с прессой на лужайке Белого дома, видеозапись которого опубликовал телеканал CBS News.

В ответ на вопрос о возможном истощении арсеналов бомб и ракет из-за конфликтов на Ближнем Востоке, Трамп заверил, что совершенно не занимается этой проблемой. По его словам, американского оружия сейчас больше, чем когда-либо. Однако он использовал эту возможность, чтобы в очередной раз атаковать решение Джо Байдена о поддержке Киева.

Трамп отметил, что предыдущая администрация действовала крайне глупо, отдав значительную часть национальных запасов без соответствующей финансовой компенсации.

«Байден пришел как дурак и отдал Украине многое из того, что у нас было», — заявил он, добавив, что в общей сложности на это было потрачено 350 миллиардов долларов.

Он подчеркнул, что его администрация больше не применяет подобную практику.

Согласно новому политическому курсу, все союзники теперь вынуждены платить за американское оружие и защиту. Как успешный пример Трамп привел Европейский Союз, который сейчас оплачивает предоставленные услуги, тогда как Байден в свое время не получил денег за переданные Украине военные запасы.

