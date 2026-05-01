Погода в Украине резко изменится: синоптики назвали точную дату потепления, но будет "сюрприз"
Первые майские выходные в Украине будут теплыми благодаря антициклону из Северной Африки.
После длительных холодов в Украину придет долгожданное тепло, которое принесет с собой сухой воздух из Северной Африки. Хотя дневные температуры уверенно пойдут вверх, синоптики предостерегают о ночных заморозках, которые еще будут напоминать о себе в течение первых майских выходных.
Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что первые майские выходные, «как на заказ, переключат градусы в Украине на более высокие». Уже в субботу, 2 мая, днем столбики термометров поднимутся до +9…+13 градусов тепла, а в западных областях воздух прогреется еще сильнее — до +12…+16 градусов выше нуля.
В воскресенье потепление только усилится: температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +12 до +17 градусов тепла, а на западе столбики термометров поднимутся до +16…+22 градусов. Такую погоду будет обусловливать антициклон, который будет господствовать над страной весь уикенд.
Однако в субботу небольшие дожди могут пройти в Черновицкой и Херсонской областях, а также в Крыму.
В то же время Диденко отмечает, что на следующей неделе потеплеет еще больше: ожидается до +17…+24 градусов выше нуля.
Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что стужа отступает, однако постепенно.
«Для потепления самой сегодняшней даты на календаре недостаточно, нужны более активный солнечный прогрев и поступление более теплых воздушных масс с юга. И хорошая новость для нас — эти факторы уже начинают действовать», — подчеркнул синоптик.
По его словам, атмосфера наконец перестраивается на тепло. Арктический холод отступает на восток, уступая место мощному антициклону «Winfried», который принесет в Украину сухой тропический воздух из Северной Африки.
Постригань отмечает, что выходные, 2-3 мая, станут настоящим подарком: благодаря высокому давлению будет сухо, солнечно, а днем воздух прогреется до +12…+17 градусов тепла. Однако ночью стоит быть бдительными, ведь еще сохраняется вероятность небольших заморозков до 0…-3 градусов.
По данным Украинского гидрометцентра в Украине 2 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Существенных осадков не предвидится, лишь на юге страны днем пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -3 градусов мороза, в южной части температура составит от +1 до +6 тепла. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов тепла, на крайнем западе страны столбики термометров будут показывать до +18 градусов выше нуля.
В то же время синоптики предупреждают, что ночью 2 мая в большинстве областей Украины в воздухе будут заморозки до -3 градусов, где объявлен второй уровень опасности, оранжевый. В южной части на поверхности почвы будут заморозки от 0 до -3 градусов ниже нуля, в этих регионах объявлен первый уровень опасности, желтый.
Погода в Киеве
В Киевской области и городе Киеве 2 мая будет пасмурная погода, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
По области ночью столбики термометров будут показывать от 0 до -3 градусов мороза, температура днем будет колебаться в пределах от +10 до +15 градусов тепла. В Киеве ночью температура воздуха составит от +1 до +3 градусов тепла, днем ожидается от +12 до +14 градусов тепла.
В то же время синоптики предупреждают о сильных заморозках на Киевщине ночью 2 мая:
на поверхности почвы в Киеве ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов ниже нуля (первый уровень опасности, желтый);
по области в воздухе ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов мороза (второй уровень опасности, оранжевый).
Погода во Львове
В эти выходные погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления, что принесет с собой долгожданное потепление и отсутствие осадков, сообщают в областном гидрометцентре. В субботу еще будет господствовать северный ветер, однако уже в воскресенье он изменит направление на юго-западное, добавляя ощущение настоящего весеннего тепла.
Однако синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях ночью В частности, 2 мая по всей области и непосредственно во Львове ожидаются сильные заморозки от 0 до -3 мороза, что соответствует второму (оранжевому) уровню опасности.
В ночь на 3 мая температура несколько повысится до +2…+7 градусов тепла, хотя местами на поверхности почвы все еще возможны небольшие заморозки.
Если в субботу столбики термометров днем поднимутся до +14…+19 градусов тепла, то уже в воскресенье воздух прогреется до комфортных +19…+24 градусов тепла.
Погода в Одессе
В Одесской области 2 мая синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью по области будет колебаться в пределах от +2 до +7 градусов тепла, местами на поверхности почвы и в воздухе будут заморозки до -3 градусов мороза, днем воздух прогреется до +11…+16 градусов тепла.
В Одессе ночью температура воздуха составит от +5 до +7 градусов тепла, днем ожидается от +12 до +14 градусов тепла. Температура морской воды составит от +8 до +9 градусов тепла.
Погода в Харькове
На Харьковщине 2 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Синоптики существенных осадков не предвидят. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 0 до -3 градусов тепла, днем воздух прогреется до +9…+14 градусов тепла. В Харькове температура воздуха ночью составит от 0 до -2 градусов мороза, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов тепла.
В то же время синоптики предупреждают о заморозках на Харьковщине ночью 2 мая:
по области ожидаются заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов ниже нуля;
по городу ожидаются заморозки в воздухе от 0 до -2 градусов ниже нуля.
В области объявленного второй уровень опасности, оранжевый.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр 2 мая синоптики прогнозируют переменчивую погоду, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
По области температура воздуха составит:
ночью будут заморозки от 0 до -4 градусов мороза;
днем от +10 до +15 градусов тепла.
По городу Днепр столбики термометров будут показывать:
ночью ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов ниже нуля;
днем воздух прогреется от +12 до +14 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какие «сюрпризы» готовит май для украинцев.
Читайте также:
Такого никто не ожидал: на выходных в Украине резко изменится погода
Сколько выходных в мае 2026 года: полный календарь праздничных и дополнительных дней отдыха в Украине
Лунный посевной календарь на май 2026 года: когда сеять овощи, чтобы получить богатый урожай
