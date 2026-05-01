Погода в Украине резко изменится: синоптики назвали точную дату потепления, но будет "сюрприз"

Синоптики дали прогноз погоды на выходные 2-3 мая / © pexels.com

Реклама

После длительных холодов в Украину придет долгожданное тепло, которое принесет с собой сухой воздух из Северной Африки. Хотя дневные температуры уверенно пойдут вверх, синоптики предостерегают о ночных заморозках, которые еще будут напоминать о себе в течение первых майских выходных.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что первые майские выходные, «как на заказ, переключат градусы в Украине на более высокие». Уже в субботу, 2 мая, днем столбики термометров поднимутся до +9…+13 градусов тепла, а в западных областях воздух прогреется еще сильнее — до +12…+16 градусов выше нуля.

Реклама

В воскресенье потепление только усилится: температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +12 до +17 градусов тепла, а на западе столбики термометров поднимутся до +16…+22 градусов. Такую погоду будет обусловливать антициклон, который будет господствовать над страной весь уикенд.

Однако в субботу небольшие дожди могут пройти в Черновицкой и Херсонской областях, а также в Крыму.

В то же время Диденко отмечает, что на следующей неделе потеплеет еще больше: ожидается до +17…+24 градусов выше нуля.

Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что стужа отступает, однако постепенно.

Реклама

«Для потепления самой сегодняшней даты на календаре недостаточно, нужны более активный солнечный прогрев и поступление более теплых воздушных масс с юга. И хорошая новость для нас — эти факторы уже начинают действовать», — подчеркнул синоптик.

По его словам, атмосфера наконец перестраивается на тепло. Арктический холод отступает на восток, уступая место мощному антициклону «Winfried», который принесет в Украину сухой тропический воздух из Северной Африки.

Постригань отмечает, что выходные, 2-3 мая, станут настоящим подарком: благодаря высокому давлению будет сухо, солнечно, а днем воздух прогреется до +12…+17 градусов тепла. Однако ночью стоит быть бдительными, ведь еще сохраняется вероятность небольших заморозков до 0…-3 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра в Украине 2 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Существенных осадков не предвидится, лишь на юге страны днем пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Реклама

Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -3 градусов мороза, в южной части температура составит от +1 до +6 тепла. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов тепла, на крайнем западе страны столбики термометров будут показывать до +18 градусов выше нуля.

Погода в Украине 2 мая / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают, что ночью 2 мая в большинстве областей Украины в воздухе будут заморозки до -3 градусов, где объявлен второй уровень опасности, оранжевый. В южной части на поверхности почвы будут заморозки от 0 до -3 градусов ниже нуля, в этих регионах объявлен первый уровень опасности, желтый.

Погода в Киеве

В Киевской области и городе Киеве 2 мая будет пасмурная погода, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

По области ночью столбики термометров будут показывать от 0 до -3 градусов мороза, температура днем будет колебаться в пределах от +10 до +15 градусов тепла. В Киеве ночью температура воздуха составит от +1 до +3 градусов тепла, днем ожидается от +12 до +14 градусов тепла.

Реклама

В то же время синоптики предупреждают о сильных заморозках на Киевщине ночью 2 мая:

на поверхности почвы в Киеве ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов ниже нуля (первый уровень опасности, желтый);

по области в воздухе ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов мороза (второй уровень опасности, оранжевый).

Предупреждение о заморозках на Киевщине ночью 2 мая / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

В эти выходные погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления, что принесет с собой долгожданное потепление и отсутствие осадков, сообщают в областном гидрометцентре. В субботу еще будет господствовать северный ветер, однако уже в воскресенье он изменит направление на юго-западное, добавляя ощущение настоящего весеннего тепла.

Однако синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях ночью В частности, 2 мая по всей области и непосредственно во Львове ожидаются сильные заморозки от 0 до -3 мороза, что соответствует второму (оранжевому) уровню опасности.

Синоптики предупреждают о заморозках на Львовщине ночью 2 мая / © Укргидрометцентр

В ночь на 3 мая температура несколько повысится до +2…+7 градусов тепла, хотя местами на поверхности почвы все еще возможны небольшие заморозки.

Реклама

Если в субботу столбики термометров днем поднимутся до +14…+19 градусов тепла, то уже в воскресенье воздух прогреется до комфортных +19…+24 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 2 мая синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью по области будет колебаться в пределах от +2 до +7 градусов тепла, местами на поверхности почвы и в воздухе будут заморозки до -3 градусов мороза, днем воздух прогреется до +11…+16 градусов тепла.

В Одессе ночью температура воздуха составит от +5 до +7 градусов тепла, днем ожидается от +12 до +14 градусов тепла. Температура морской воды составит от +8 до +9 градусов тепла.

Реклама

Погода в Харькове

На Харьковщине 2 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Синоптики существенных осадков не предвидят. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 0 до -3 градусов тепла, днем воздух прогреется до +9…+14 градусов тепла. В Харькове температура воздуха ночью составит от 0 до -2 градусов мороза, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о заморозках на Харьковщине ночью 2 мая:

по области ожидаются заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов ниже нуля;

по городу ожидаются заморозки в воздухе от 0 до -2 градусов ниже нуля.

В области объявленного второй уровень опасности, оранжевый.

Реклама

Синоптики предупреждают о заморозках на Харьковщине ночью 2 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 2 мая синоптики прогнозируют переменчивую погоду, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

По области температура воздуха составит:

ночью будут заморозки от 0 до -4 градусов мороза;

днем от +10 до +15 градусов тепла.

По городу Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов ниже нуля;

днем воздух прогреется от +12 до +14 градусов тепла.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров