Мужчины против женщин - чьи газы сильнее: самое странное исследование

Есть темы, которые обычно остаются «вне этикета». Но именно они часто становятся предметом интереснейших научных исследований. Одна из таких — газообразование в организме человека, об этом рассказало издание The Washington Post.

Гастроэнтеролог Майкл Левитт, которого коллеги в шутку называли «королем газов», посвятил изучению этого явления десятки лет. И хотя звучит это как сюжет комедии, его работа имеет реальную научную ценность, от медицины до даже космических технологий.

С чего все началось

Все решила случайность. Еще в начале карьеры Левитта познакомили с прибором под названием газовый хроматограф — инструментом, который позволяет анализировать состав газов.

Его используют в разных сферах — от исследования почв до криминалистики. Но Левитт и его коллеги увидели другое применение, исследовать то, о чем все знают, но почти никто не изучает.

Так началась карьера, которая впоследствии принесла более 300 научных публикаций, награду от American Gastroenterological Association и даже сотрудничество с NASA, в частности, разработку скафандров с фильтрами, чтобы астронавты не страдали от собственных газов в открытом космосе.

Самое странное исследование

Чтобы ответить на главный вопрос — чей запах сильнее, Левитт провел эксперимент, который сегодня звучит как нечто между наукой и перформансом.

В исследовании приняли участие 16 здоровых мужчин и женщин. Им предложили продукты, которые стимулируют газообразование. Затем участникам устанавливали специальную трубку, газ собирался в герметичные пакеты и после этого его анализировали с помощью хроматографии.

Собранные образцы оценивали люди. Двое независимых экспертов нюхали содержимое пакетов и выставляли оценку по шкале от 0 («без запаха») до 8 («очень неприятно»). И именно благодаря этим людям мы получили ответ.

«Победитель»

Результат оказался не таким однозначным, как хотелось бы. Газы женщин имели более интенсивный запах, но мужчины производили их значительно больший объем В среднем — примерно полстакана за раз.

И вот ключевой момент, по словам Левитта, восприятие запаха зависит не только от концентрации, но и от объема. То есть большее количество газа может компенсировать меньшую «ароматность».

В итоге — ничья. Да, женский запах может быть интенсивнее, но мужчины «берут» масштабом. В реальной жизни эти факторы уравновешивают друг друга.

Мифы

Некоторые различия, которые мы замечаем в повседневной жизни, могут объясняться не биологией, а поведением. Например, женщины чаще контролируют процесс и выбирают «тихий режим», постепенно выпускают газ, а это уменьшает как звук, так и заметность.

Мужчины же, особенно в подростковом возрасте, не всегда пользуются этой стратегией.

Это исследование — идеальное напоминание о том, что наука не боится неудобных тем. Иногда именно они открывают самые интересные факты о нашем теле. А главное — ответ, который мы получили, достаточно дипломатичен, природа распределила все поровну.

