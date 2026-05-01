Подземные ходы, где есть даже техника: десантники построили секретный город-лабиринт на передовой (видео)

Секретное укрытие на передовой / © ТСН

Реклама

На восточных окраинах Славянска Донецкой области украинские десантники возвели одно из крупнейших подземных укрытий на линии фронта. Это целый армейский городок длиной почти полкилометра, где воины не только живут, но и прячут тяжелую технику. Масштабы подземелья поразили даже зарубежных гостей из стран НАТО.

Как устроен быт глубоко под землей — видела специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

Постоянные атаки дронов

На этом участке фронта стоят воины 81-й отдельной аэромобильной слобожанской бригады ДШВ. Из-за большой насыщенности неба вражескими беспилотниками «серая зона» здесь расширилась до 30 километров. Чтобы безопасно работать, десантники вынуждены закапываться глубоко под землю.

Реклама

«Пророк», офицер 81-й ОАэМБр: «Сейчас серая зона до 30 км. Это по 15 км с нашей стороны и стороны врага, а иногда и больше. Наступательный потенциал врага здесь уничтожен, теперь они пытаются просачиваться между нашими позициями».

Инженерное чудо: паркинг, кухня и спортзал

Укрытие построено как сложный лабиринт. Это сделано намеренно: если вражеская ракета или КАБ разрушит одну часть тоннеля, другая должна выстоять. Глубина залегания коридоров колеблется от 1,5 до 4 метров.

Инфраструктура подземного городка впечатляет:

Подземный паркинг: в тоннелях свободно передвигаются пикапы и даже большие грузовики.

Профессиональная кухня: повар Максим, который в гражданской жизни работал в ресторане, помогал проектировать кухню так, чтобы она не уступала профессиональной. Здесь воинов кормят горячими блюдами, например, сырным супом.

Коммуникации: под землей проведены вода, канализация и обустроены спальные места.

Тренажерный зал: поскольку бойцы могут не выходить на поверхность неделями, они оборудовали место для занятий спортом, чтобы компенсировать «сидячую работу» перед экранами мониторов.

Тренажерный зал / © ТСН

Сколько времени нужно, чтобы пройти туннель?

Журналистка ТСН Юлия Кириенко решила проверить масштаб объекта, включив таймер. Чтобы просто пройти по коридору от одного входа к другому в умеренном темпе, понадобилось 2 минуты 40 секунд. Бойцы шутят, что в таком длинном коридоре можно даже устраивать пробежки.

Реклама

Пока длилась экскурсия по подземному городу, на поверхности дроны десантников обнаружили и уничтожили вражескую пушку вместе с грузовиком с боеприпасами. Наши воины в очередной раз доказали: пока они надежно защищены под землей, их «глаза» в небе продолжают эффективно уничтожать оккупантов.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 С Аллой МАЗУР НАЖИВО! ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 1 МАЯ

Новости партнеров