Ударили аж за Урал: видео уничтожения элитных военных самолетов РФ в Челябинске

Самолет РФ

Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины атаковали военный аэродром «Шагол» в Челябинске (РФ), расположенный в 1700 км от государственной границы. Появилось эксклюзивное видео этой операции.

Об этом сообщил официальный канал командующего СБС ВСУ Роберта Бровди (позывной «Мадьяр»).

По его словам, еще 25 апреля 2026 года подразделение СБС провело атаку. Спутниковые снимки Генштаба подтвердили по меньшей мере три попадания в цель. Повреждения разной степени получили:

2 единицы истребителей Су-57

1 единица истребителя-бомбардировщика Су-34

1 единица самолета типа «Су» неустановленной модификации

Также спутники зафиксировали уничтоженную спецмашину, стоявшую между самолетами Су-57. После удара поврежденные самолеты спрятали в других частях аэродрома.

Сообщается, что поражение таких типов самолетов имеет критическое значение для обороноспособности Украины. Су-34 является основной платформой врага для сброса управляемых авиабомб (КАБ) и ракет, его стоимость оценивается в $35–50 миллионов. В свою очередь Су-57 является самым современным российским истребителем стоимостью более $100 миллионов.

«Мадьяр» отметил, что уничтожение и повреждение такой техники существенно снижает ударный потенциал российской авиации, уменьшает интенсивность обстрелов украинских городов и нагрузку на систему противовоздушной обороны.

