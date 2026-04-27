Ночные "прилеты" на объектах РФ: что оказалося под ударами ВСУ
Подразделения Сил обороны Украины нанесли серию поражений по объектам российского агрессора на временно оккупированных территориях.
Украинские военные за прошедшие сутки и в ночь на 27 апреля 2026 года атаковали ряд важных целей российских войск на временно оккупированных территориях. Под удар попали склады, техника и пункты управления неприятеля.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.
Что известно об пораженных объектах
В частности, в районе Селидово был поражен состав боеприпасов и командно-наблюдательный пункт противника. Также сообщается об ударе по реактивной системе залпового огня Торнадо-С в Мелитополь.
Кроме того, ВСУ поразили пункты управления БПЛА в районах Малиновки Донецкой области и Гуляйполя в Запорожье. В районе Николаевки Запорожской области было поражено ремонтное подразделение окупантов.
Пока информация о потерях противника и масштабах повреждений уточняется.
В Силах обороны отмечают, что и дальше будут принимать меры по снижению боевого потенциала российских войск.
Напомним, беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ в ночь на 23 апреля атаковали нефтеперекачивающую станцию «Горький» в Нижегородской области РФ, которая является важным узлом транспортировки нефти. В результате удара были повреждены по меньшей мере три резервуара, а на объекте вспыхнул масштабный пожар площадью около 20 тысяч квадратных метров. В СБУ отмечают, что поражение таких стратегических станций нарушает логистику поставок нефти, снижает эффективность работы НПЗ и сказывается на доходах российского бюджета, финансирующего войну.