Почему нас тошнит от тревоги

Современная тревожность выглядит совсем не так, как опасность тысячи лет назад. Мы не убегаем от хищников и не боремся каждый день за жизнь. Однако наш организм — все еще тот же. Психиатр Евгений Скрипник объяснил, что это не случайность, а древний механизм выживания, который до сих пор «живет» в нашем теле. И когда возникает тревога, тело реагирует так, будто перед нами реальная угроза.

Тревога — это не просто эмоция, а физиологическая реакция, которая запускает режим «бей или беги». В этот момент учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, мышцы наполняются кровью, а дыхание становится глубже и быстрее.

Организм готовится к действию — движению, борьбе или бегству.

Реакция желудка

И вот начинается самое интересное, в состоянии опасности телу не нужно пищеварение. Пища в желудке — «лишний груз», который может мешать быстро действовать. Поэтому организм притормаживает пищеварение и даже может пытаться избавиться от содержимого желудка. Именно поэтому появляется тошнота.

Тошнота — это начальная реакция, которая может привести к рвоте. По словам Скрипника, это сигнал организма избавиться от лишнего, чтобы было легче действовать. Иначе говоря, тело пытается сделать вас быстрее и эффективнее в потенциально опасной ситуации.

Если это случается периодически — это нормальная реакция организма. Она свидетельствует о том, что нервная система активируется, тело реагирует на стресс и механизмы выживания работают. Но если симптомы частые или сильные, стоит обратить внимание на уровень тревожности и проконсультироваться с врачом.

Тошнота во время тревоги — это не «проблема с желудком», а разговор тела с вами. Напоминание о том, что наш организм — сложная, мудрая система, которая всегда пытается нас защитить. Даже если иногда это выглядит не очень комфортно.

