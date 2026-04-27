Долар і євро зростають: курс валют на 27 квітня

Євро та долар синхронно посилили свої позиції щодо гривні / © Getty Images

Національний банк України встановив офіційний курс валют 27 квітня. Гривня дещо послабила свої позиції.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,00 гривні за долар — здешевшав на 6 копійок.

Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 51,55 гривні за один євро.

Курс злотого зріс на 5 копійок і коштує 12,15 грн/злотий.

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,02/44,05 грн/дол, а до євро — 51,58/51,60 грн/євро.

Нагадаємо, курс долара та євро в Україні невпинно зростає, тому люди вже гадки не мають, коли купувати валюту найвигідніше. Проте нинішня ціна — не пік. Цьогоріч варто очікувати курсу долара по 45–46 гривень — попереджають експерти.