- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 2093
- Час на прочитання
- 1 хв
Долар і євро зростають: курс валют на 27 квітня
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 квітня. Долар і євро одночасно зміцнилися, тоді як гривня втратила позиції до обох валют.
Про це йдеться на сайті регулятора.
Офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,00 гривні за долар — здешевшав на 6 копійок.
Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 51,55 гривні за один євро.
Курс злотого зріс на 5 копійок і коштує 12,15 грн/злотий.
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,02/44,05 грн/дол, а до євро — 51,58/51,60 грн/євро.
Нагадаємо, курс долара та євро в Україні невпинно зростає, тому люди вже гадки не мають, коли купувати валюту найвигідніше. Проте нинішня ціна — не пік. Цьогоріч варто очікувати курсу долара по 45–46 гривень — попереджають експерти.