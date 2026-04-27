ТСН у соціальних мережах

Брат принцеси Діани показав, який вигляд мала їхня мати Френсіс Шанд Кід у 20 років

Брат принцеси Діани – Чарльз Спенсер – опублікував днями архівне фото своєї матері та старшої сестри.

Чарльз Спенсер з матір'ю Френсіс Шанд Кід

Чарльз Спенсер з матір'ю Френсіс Шанд Кід / © Instagram Чарльза Спенсера

Чарльз запостив у своєму Instagram фото, де зображена його мати Френсіс зі старшою дочкою леді Сарою Спенсер у саду Парк-Гауса.

«Моя мати і старша сестра Сара в саду Парк-Гауса — будинку моєї родини до 1975 року — поряд з ними мирно та напівнасторожено лежить кеесхонд (голландський баржовий собака).

Ця фотографія, сповнена ніжності, була зроблена моїм батьком.

Мої батьки та Сара щойно переїхали до Парк-Гаусу, розташованого в маєтку Сендрінгхем у Норфолку, після нетривалого проживання в орендованому житлі в Котсуолдсі.

Сара Спенсер з матір'ю Френсіс Шанд Кід / © Instagram Чарльза Спенсера

Сара Спенсер з матір'ю Френсіс Шанд Кід / © Instagram Чарльза Спенсера

Для нас було великою честю рости у Парк-Гаусі.

Моїй матері тут, мабуть, близько 20 років. Їй було лише 28, коли вона народила мене, свою п'яту дитину. Інший час…», - написав граф Чарльз Спенсер.

Сам Чарльз був одружений тричі. Має семеро дітей від трьох різних жінок.

Дата публікації
Кількість переглядів
447
