Рецепти
215
Апельсиновий пиріг: простий рецепт

Смачний, ніжний апельсиновий пиріг, який нікого не залишить байдужим.

Готується дуже просто і виходить у всіх. Подайте з чаєм, кавою або просто молоком.

Інгредієнти:

  • апельсин — 1 шт.

  • борошно пшеничне — 160 г;

  • яйця — 3 шт.;

  • вершкове масло — 150 г;

  • цукор — 150 г;

  • розпушувач — 1 ч. л.;

  • сіль — щіпка;

  • олія;

  • цукрова пудра.

Приготування:

З апельсина натріть цедру і вичавіть із нього сік.

Вершкове масло розтопіть і остудіть.

Збийте міксером яйця і цукор у пишну масу. Всипте частинами просіяне борошно, розпушувач і акуратно перемішайте лопаткою знизу вгору, додайте вершкове масло, сік, цедру апельсина, сіль і ще раз перемішайте.

Форму для випікання змастіть олією, вилийте тісто і розрівняйте його.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою. Вийміть пиріг із духовки та залиште у формі на 10 хвилин, потім вийміть із форми та посипте цукровою пудрою.

Поради:

Цедру з апельсина можна легко зняти на металевій дрібній тертці.

