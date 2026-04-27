Апельсиновий пиріг: простий рецепт
Смачний, ніжний апельсиновий пиріг, який нікого не залишить байдужим.
Готується дуже просто і виходить у всіх. Подайте з чаєм, кавою або просто молоком.
Інгредієнти:
апельсин — 1 шт.
борошно пшеничне — 160 г;
яйця — 3 шт.;
вершкове масло — 150 г;
цукор — 150 г;
розпушувач — 1 ч. л.;
сіль — щіпка;
олія;
цукрова пудра.
Приготування:
З апельсина натріть цедру і вичавіть із нього сік.
Вершкове масло розтопіть і остудіть.
Збийте міксером яйця і цукор у пишну масу. Всипте частинами просіяне борошно, розпушувач і акуратно перемішайте лопаткою знизу вгору, додайте вершкове масло, сік, цедру апельсина, сіль і ще раз перемішайте.
Форму для випікання змастіть олією, вилийте тісто і розрівняйте його.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою. Вийміть пиріг із духовки та залиште у формі на 10 хвилин, потім вийміть із форми та посипте цукровою пудрою.
Поради:
Цедру з апельсина можна легко зняти на металевій дрібній тертці.