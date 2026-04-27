Апельсиновий пиріг: простий рецепт

Апельсиновий пиріг / © Credits

Готується дуже просто і виходить у всіх. Подайте з чаєм, кавою або просто молоком.

Інгредієнти:

апельсин — 1 шт.

борошно пшеничне — 160 г;

яйця — 3 шт.;

вершкове масло — 150 г;

цукор — 150 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — щіпка;

олія;

цукрова пудра.

Приготування:

З апельсина натріть цедру і вичавіть із нього сік.

Вершкове масло розтопіть і остудіть.

Збийте міксером яйця і цукор у пишну масу. Всипте частинами просіяне борошно, розпушувач і акуратно перемішайте лопаткою знизу вгору, додайте вершкове масло, сік, цедру апельсина, сіль і ще раз перемішайте.

Форму для випікання змастіть олією, вилийте тісто і розрівняйте його.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин до золотистого кольору. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою. Вийміть пиріг із духовки та залиште у формі на 10 хвилин, потім вийміть із форми та посипте цукровою пудрою.

Поради:

Цедру з апельсина можна легко зняти на металевій дрібній тертці.