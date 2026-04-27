Принцеса Марія-Олімпія / © Associated Press

Джинсова куртка давно перестала бути просто практичним верхнім одягом. Сьогодні це модний інструмент, який може структурувати образ, додати розслабленості чи, навпаки, зробити образ зібранішим

І найцікавіше, що вона працює майже з будь-яким стилем, від романтичного до спортивного. Видання PureWow зібрало актуальні способи носити джинсову куртку цього сезону.

Джинсовий бомбер і довга спідниця. Об’ємний верх і витягнутий силует знизу створюють баланс між розслабленістю та елегантністю.

Джинс на джинс. Комбінація кількох джинсових речей різних відтінків (світлий, темний, чорний) додає глибини образу. Це має продуманий, а не перевантажений вигляд.

Куртка та джинсова сукня. Джинсова сукня може мати занадто вільний образ, але куртка додає структури та робить силует зібранішим.

Кроп-куртка, шорти та футболка . Ідеальний літній варіант. Коротка куртка не перевантажує та не «перегріває» образ.

Баланс із яскравими принтами. Джинсова куртка нейтралізує складні візерунки та робить образ гармонійнішим.

Блейзер із джинси. Це структурованіший варіант куртки, він добре поєднується зі спідницями-олівцями чи класичними штанами.

Джинсовий тренч. Подовжена версія з «дорослішим» настроєм. Найкращий вигляд має з витонченим взуттям і елегантним верхом.

Куртка як топ і ремінь. Застібнута до кінця джинсова куртка з ременем перетворюється на самостійний верхній елемент образу.

Перехід між стилями. Джинсова куртка ідеально «зшиває» контрастні речі, наприклад, спортивні штани та класичну сорочку.

Куртка у спідницю з принтом. Нестандартний хитрик — заправлена джинсова куртка у спідницю створює акцент на талії.

Куртка з капюшоном. Розслабленіша вулична версія образу, яку можна «приглушити» аксесуарами, наприклад, сумкою з анімалістичним принтом.

Декорована джинсова куртка. Вишивка, стрази, нашивки чи заклепки перетворюють базову річ на акцентний елемент гардероба.

Чого уникати

Не варто носити коротку джинсову куртку поверх довгого верхнього одягу, наприклад, тренча чи пальта. Це порушує пропорції, образ має «зламаний» вигляд, а силует стає неохайним.

Правило просте: коротке — всередині, довге — зверху.

Джинсова куртка — не просто базова річ, а справжній модний конструктор. Вона адаптується до будь-якого стилю, настрою та сезону, дозволяє експериментувати без страху помилитися. І саме тому залишається незмінною класикою.