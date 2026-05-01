"Нам говорили, что мы уже российские дети": спасенные украинские подростки шокировали историями о похищении в РФ

Украинские подростки, которых похитили россияне

Евросоюз готовит новые ограничения для лиц, ответственных за похищение украинских детей с временно оккупированных территорий. Об этом заявил Гедиминас Навицкас, заместитель представительства ЕС в Украине, во время заседания международной коалиции по возвращению детей. На мероприятии выступили юные украинцы, которым удалось вырваться из российского плена.

их показания слушал корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак.

Попытки стереть идентичность: воспоминания спасенных

Сергей, Виталий и Анастасия встретили войну подростками. По их словам, оккупанты делали все, чтобы физически и ментально превратить украинцев в россиян.

Анастасия, спасенная из оккупации: «Нам постоянно навязывали, что наша родина — Россия, Украины не существует, и мы уже русские дети».

Сергей, который видел «русский мир» в Донецке еще с 2014 года, вспоминает, как детей собирали в залах и заставляли смотреть видео издевательств над украинскими защитниками Донецкого аэропорта, пытаясь навязать это как норму. Виталию же приходилось постоянно прятаться и чистить телефон, чтобы избежать преследований.

Сергей, Виталий и Анастасия / © ТСН

Сложности поиска: имена меняют, детей прячут в семьях

Выезд каждого ребенка — это настоящая спецоперация, которую координирует инициатива президента Украины Bring Kids Back UA. Поиск осложняется тем, что Россия намеренно скрывает следы преступлений.

Детям дают другие имена и передают их в российские семьи.

Украинских детей находят на российских базах, где их выдают за граждан РФ.

Россия официально не заинтересована в возвращении детей и всячески препятствует этим усилиям.

Впечатляющие цифры: 20 тысяч депортированных

Украине удалось вернуть более двух тысяч детей, однако по официальным данным Россия депортировала более 20,5 тысяч юных украинцев. На выставке Владислава Троицкого каждое зернышко под колючей проволокой символизирует украденного ребенка, а каждый камешек — убитого Россией.

Владислав Троицкий, автор выставки: «Когда вы понимаете, что каждая крупинка под колючей проволокой, под излучением российской пропаганды… когда они кодируют этих детей и превращают их в манкуртов — это действительно преступление».

Международное давление: санкции и коалиция 44 государств

В представительстве ЕС заверили, что уже ввели санкции против 108 физических и юридических лиц и ожидают расширения списка в ближайшие недели. Международная коалиция, основанная Украиной и Канадой, сейчас насчитывает 44 государства.

Наталья Цмоць, госпожа посол Канады в Украине: «Возвращение депортированных детей является гуманитарным и моральным долгом. Детство пролетает слишком быстро, поэтому давайте засучим рукава и плодотворно поработаем вместе».

11 мая в Брюсселе состоится заседание коалиции на уровне министров, где планируют сформировать шесть направлений работы — от самого возвращения до дальнейшей психологической реабилитации детей.

