Мужчину казнили, несмотря на признание другого: детали громкого дела в США

В Техасе казнили 37-летнего Джеймса Броднакса за убийство, совершенное в 2008 году. Ему сделали смертельную инъекцию. Это дело вызвало большой резонанс, ведь другой фигурант заявил о невиновности Броднакса, а в его защиту стали мировые звезды.

Обстоятельства дела и исполнение приговора

Смерть осужденного наступила в 18.47, вскоре после того, как Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию. Броднакса осудили за ограбление и убийство двух мужчин — Мэтью Батлера и Стивена Свона — у студии звукозаписи в Гарленде.

Перед смертью осужденный обратился к родственникам погибших, настаивая на судебной ошибке.

«Я молился Богу о вашем прощении. Но что бы вы обо мне ни думали, Техас ошибся. Я невиновен, факты моего дела должны говорить сами за себя, точка», — цитирует слова Броднакса издание.

Новые доказательства и позиция защиты

Несмотря на то, что после ареста в 2008 году Броднакс признался в убийстве в телеинтервью, позже он отрекся от этих слов. Муж утверждал, что на тот момент находился под влиянием наркотиков и не осознавал последствий.

Адвокаты Броднакса настаивали на его невиновности, основываясь на новых фактах. В частности, его двоюродный брат Демариус Каммингс, уже отбывающий пожизненный срок, записал видеопризнание, где назвал себя настоящим убийцей и объяснил, что заставил 19-летнего родственника взять вину на себя.

Кроме того, на оружии и одежде жертвы нашли только ДНК Каммингса, в то время как следов Броднакса там не было. Также защита заявляла о нарушении во время суда, утверждая, что прокуроры специально отбирали присяжных по расовому признаку.

Поддержка знаменитостей и реакция потерпевших

В поддержку апелляции Броднакса выступили известные музыканты Тревис Скотт, TI и Killer Mike. Они подали объяснения в Верховный суд, в частности, потому, что прокуроры использовали тексты рэп-песен подсудимого в качестве доказательства его «жестокой натуры».

В то же время, сторона обвинения и родственники погибших настаивали на исполнении приговора. Офис генерального прокурора Техаса назвал новые показания Каммингса «сомнительными». Мать одного из погибших, Тереза Батлера, публично призвала не верить защите.

«Это так называемое признание Каммингса — просто тактика затягивания дела со стороны отчаянной команды защиты Броднекса. Это все ложь», — приводит слова женщины издания.

Техасский совет по помилованию и апелляционные суды отклонили все ходатайства об отсрочке, что сделало Броднакса третьим человеком, казненным в штате Техас с начала 2026 года.

