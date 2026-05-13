Украина
91
Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Игорь Бережанский
Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 13 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.

  • Группа враждебных БПЛА в Донецкой области в районе Святогорска

  • Группы вражеских БПЛА на Днепропетровщине, курсом на Павлоград

  • Группа БпЛА в Харьковской области в районе Барвенково.

  • Вражеские БпЛА на севере Харьковщины

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар беспилотникам по Индустриальному району Харькова, зафиксировано попадание в технический этаж девятиэтажного жилищного дома.

Мы ранее информировали, что российские захватчики ударили беспилотником по зданию государственной налоговой в городе Новгород-Северский.

