- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала два райони великого обласного центру
Наслідки ворожої атаки наразі встановлюються.
Російські загарбники в ніч проти 13 травня атакували два райони у Харкові.
Про це повідомив міський очільник Ігор Терехов.
«Зафіксовано два ворожі удари по Шевченківському та Холоднонірському районам», — йдеться у повідомленні.
Крім того, він додав, що наразі встановлюються наслідки ворожої атаки.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару безпілотником по Індустріальному району Харкова.
Ми раніше інформували, що російська армія вдруге від ранку атакувала Харків. Сталося влучання в одному з районів.
Коментарі
Сортувати: