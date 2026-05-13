У Європі пропонують неочікувану кандидатуру на роль переговорника з Росією

Ангела Меркель та Путін / © Associated Press

У європейських політичних колах дедалі активніше обговорюють кандидатуру колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель на роль посередника з Росією.

Про це пише Spiegel із посиланням на джерела.

За інформацією видання, Меркель розглядають як оптимальну кандидатуру через її особисті контакти як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з Путіним. Крім того, зазначається, що вона вже тривалий час перебуває поза активною політикою.

У матеріалі йдеться, що країни Європейського Союзу продовжують обговорювати можливий формат переговорів із Росією на тлі невдалого досвіду посередництва з боку США. У ЄС прагнуть брати безпосередню участь у перемовинах із Москвою.

Раніше висока представниця ЄС Кая Каллас заявляла, що було б «не дуже розумно» дозволяти Кремлю визначати кандидатуру переговірника.

Своєю чергою голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер наголошував, що європейський посередник має отримати широку підтримку серед країн Європи, особливо держав Східної Європи та Балтії.

Журналісти також звернулися до офісу Ангели Меркель. Там повідомили, що жодних офіційних звернень щодо можливої ролі посередниці наразі не надходило.

Водночас в офісі ексканцлерки не уточнили, чи погодилася б вона взяти на себе таку місію.

Раніше повідомлялося, що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що зараз домовитися про мирну угоду з Росією неможливо, тому бойові дії триватимуть.

