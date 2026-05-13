Як завжди дуже ефектна: королева Летиція поєднувала білу блузу зі шкіряною спідницею і з’явилася на церемонії

Королева Летиція була присутня на врученні нагород авторам-переможцям 48-ї премії SM Children's Literature Awards El Barco de Vapor і Gran Angular 2026 року в Королівському поштовому відділенні в Мадриді.

Для цього виходу у світ королева дістала зі свого гардеробу шкіряну спідницю від Hugo Boss з високою талією, А-подібним силуетом, бічними кишенями та шкіряним поясом із великою пряжкою. Поєднувала її Летиція з білою блузкою з об'ємними рукавами та круглим вирізом, а також туфлями-слінгбеками із замші на невисоких підборах від Aquazzura та чорним клатчем із оксамиту Giorgio Armani.

Також вечірній аутфіт Її Величності доповнював виразний макіяж з рожевими тінями, блиск на губах та сережки-висячки. Летиція розпустила і уклала блискуче гладке волосся і загалом мала розкішний вигляд.

Сьогодні очікується ще один королівський вихід, дружина монарха відкриє XVII Іберо-американську конференцію міністрів охорони здоров'я у Королівському театрі у Мадриді.

