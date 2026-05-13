Рубіо їде до Китаю в “образі Мадуро”: як він обійшов санкції Пекіна (фото)

Держсекретар США Марко Рубіо вирушив до Пекіна разом із президентом Дональдом Трампом, попри китайські санкції, які раніше передбачали для нього заборону на в’їзд.

За даними The Guardian, дипломатичний обхід могли знайти через зміну китайської транслітерації його прізвища.

Китай знайшов обхід санкцій для Рубіо

Марко Рубіо вперше відвідує Китай уже в статусі держсекретаря США. Раніше, ще як сенатор, він різко критикував Пекін через порушення прав людини, ситуацію з уйгурами та репресії в Гонконзі. У відповідь Китай двічі вводив проти нього санкції.

Однак після призначення Рубіо главою Держдепартаменту Пекін, схоже, знайшов дипломатичний вихід із ситуації. Як пишуть ЗМІ із посиланням на дипломатів, китайське урядове середовище та державні медіа ще перед його вступом на посаду почали використовувати інший ієрогліф для передачі першого складу його прізвища — “лу”.

За словами співрозмовників агентства, це могло бути зроблено через те, що санкції й заборона на в’їзд стосувалися Рубіо під попереднім написанням його прізвища китайською.

У посольстві Китаю заявили, що не блокуватимуть візит Рубіо через його минулі дії.

“Санкції стосувалися слів і дій пана Рубіо в період його роботи сенатором США щодо Китаю”, — заявив речник посольства КНР Лю Пен’юй.

Водночас у МЗС Китаю на запитання про зміну транслітерації відповіли, що не звернули на це уваги, але вивчать питання. Там також зазначили, що англомовне ім’я Рубіо має більше значення.

Рубіо помітили в костюмі “як у Мадуро”

Окрему увагу привернув і образ держсекретаря США під час поїздки. На борт президентського літака Air Force One Рубіо піднявся у спортивному костюмі Nike.

Фото опублікував директор із комунікацій Білого дому Стівен Чун, підписавши його: “Секретар Рубіо хизується костюмом Nike Tech Venezuela”. У соцмережах одразу звернули увагу, що вбрання нагадує образ Ніколаса Мадуро під час його затримання.

Візит Трампа до Китаю

Нагадаємо, що Дональд Трамп вирушив до Пекіна з державним візитом до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Зустріч лідерів США та Китаю запланована на 13–15 травня. Очікується, що сторони продовжать реалізацію торгівельних домовленостей, досягнутих раніше.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном планує обговорити продаж американської зброї Тайваню.

