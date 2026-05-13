- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 211
- Время на прочтение
- 2 мин
Рубио едет в Китай в образе Мадуро: как он обошел санкции Пекина (фото)
Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Китай вместе с Дональдом Трампом, несмотря на санкции Пекина. По данным AFP, китайская сторона могла найти дипломатический обход из-за изменения написания его фамилии иероглифами.
Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Пекин вместе с президентом Дональдом Трампом, несмотря на китайские санкции, ранее предусматривавшие для него запрет на въезд.
По данным The Guardian, дипломатический обход могли найти из-за смены китайской транслитерации его фамилии.
Китай нашел обход санкций для Рубио
Марк Рубио впервые посещает Китай уже в статусе госсекретаря США. Ранее, еще как сенатор, он резко критиковал Пекин из-за нарушений прав человека, ситуации с уйгурами и репрессий в Гонконге. В ответ Китай дважды вводил против него санкции.
Однако после назначения Рубио главой Госдепартамента Пекин похоже нашел дипломатический выход из ситуации. Как пишут СМИ со ссылкой на дипломатов, китайская правительственная среда и государственные медиа еще перед вступлением в должность начали использовать другой иероглиф для передачи первого состава его фамилии — «лу».
По словам собеседников агентства, это могло быть сделано из-за того, что санкции и запрет на въезд касались Рубио под предварительным написанием его фамилии на китайском.
В посольстве Китая заявили, что не будут блокировать визит Рубио из-за его прошлых действий.
"Санкции касались слов и действий господина Рубио в период его работы сенатором США по Китаю", - заявил спикер посольства КНР Лю Пеньюй.
В то же время, в МИД Китая на вопрос об изменении транслитерации ответили, что не обратили на это внимания, но изучат вопрос. Там также отметили, что англоязычное имя Рубио имеет большее значение.
Рубио заметили в костюме "как у Мадуро"
Особое внимание привлек и образ госсекретаря США во время поездки. На борт президентского самолета Air Force One Рубио поднялся в спортивном костюме Nike.
Фото опубликовал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун, подписав его: "Секретарь Рубио кичится костюмом Nike Tech Venezuela". В соцсетях сразу обратили внимание, что наряды напоминают образ Николаса Мадуро во время его задержания.
Визит Трампа в Китай
Напомним, что Дональд Трамп отправился в Пекин с государственным визитом к лидеру Китая Си Цзиньпину. Встреча лидеров США и Китая намечена на 13–15 мая. Ожидается, что стороны продолжат реализацию ранее достигнутых торговых договоренностей.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином планирует обсудить продажу американского оружия Тайваню.