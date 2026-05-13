Один из братьев Борисенко честно высказался о романах и какой принципиальной позиции придерживается

Александр Борисенко

Украинский певец Александр Борисенко, который в последнее время редко появляется в публичном пространстве, поделился подробностями личной жизни.

Артист рассказал, что сейчас находится в статусе холостяка. Более того, по словам Борисенко, иногда одиночество дается ему непросто. Певец говорит, что из-за нехватки общения может звонить друзьям даже среди ночи, чтобы просто поговорить.

«В личной жизни никого нет. Даже животного нет. Бывает настолько скучно, что я звоню друзьям и предлагаю поговорить. А они отвечают: „Сань, час ночи, ложись спать“», — поделился Борисенко в комментарии "РБК-Украина".

Впрочем, несмотря на одиночество, Борисенко принципиально не пользуется сайтами знакомств. Знаменитость говорит, что не представляет поиск отношений в таком формате и пока не готов регистрироваться в приложениях вроде Tinder. Хотя и не исключает, что когда-то может пересмотреть свои взгляды.

«Для меня это странная, но принципиальная позиция, которую я когда-то, возможно, изменю и появлюсь в Tinder. Но пока не сижу», — добавил артист.

К слову, несколько лет назад Александр Борисенко находился в отношениях с девушкой по имени Карина, однако сейчас, похоже, их роман остался в прошлом. После паузы в музыкальной карьере артист сосредоточился на работе в сфере видеопроизводства и режиссуры, чему посвящает себя во время войны.

