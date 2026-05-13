Один з братів Борисенків чесно висловився про романи та якої принципової позиції дотримується

Олександр Борисенко

Реклама

Український співак Олександр Борисенко, який останнім часом рідко з’являється у публічному просторі, поділився подробицями особистого життя.

Артист розповів, що нині перебуває у статусі холостяка. Ба більше, за словами Борисенка, інколи самотність дається йому непросто. Співак каже, що через брак спілкування може телефонувати друзям навіть серед ночі, аби просто поговорити.

«В особистому житті нікого немає. Навіть тварини немає. Буває настільки нудно, що я телефоную друзям і пропоную поговорити. А вони відповідають: „Саню, перша ночі, лягай спати“», — поділився Борисенко в коментарі «РБК-Україна».

Реклама

Олександр Борисенко

Втім, попри самотність, Борисенко принципово не користується сайтами знайомств. Знаменитість говорить, що не уявляє пошук стосунків у такому форматі та поки не готовий реєструватися у застосунках на кшталт Tinder. Хоча й не виключає, що колись може переглянути свої погляди.

«Для мене це дивна, але принципова позиція, яку я колись, можливо, зміню й з’явлюся в Tinder. Але поки що не сиджу», — додав артист.

До слова, декілька років тому Олександр Борисенко перебував у стосунках із дівчиною на ім’я Каріна, однак нині, схоже, їхній роман залишився у минулому. Після паузи у музичній кар’єрі артист зосередився на роботі у сфері відеовиробництва та режисури, чому присвячує себе під час війни.

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес відреагував на симпатію відомої української акторки та приголомшив зізнанням.

Реклама

Новини партнерів