БПЛА, який полює на важливу зброю: воїни ЗСУ показани новий український дрон (відео)

Аеророзвідники 44-ї артбригади на Запоріжжі опанували новий український дрон «Рейбьорд». БПЛА проводить у небі по 7 годин та нищить десятки ворожих гармат.

Український дрон на фронті / © ТСН

На Запоріжжі аеророзвідники 44-ї артилерійської бригади полюють на ворога за допомогою дрона українського виробництва. Літачок «Рейбьорд» отримали нещодавно, але вже оцінили. Кажуть — він залітає на великі відстані, і завдяки йому лише за тиждень бійцям вдалось виявити та знищити десятки ворожих гармат.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дарії Назарової.

Що відомо про дрон «Рейбьорд»

Поруч з філіжанкою кави на столі розкладена техніка. Так починається ранок аеррозвідників 44-ї артбригади імені гетьмана Данила Апостола.

«Ярема», старший екіпажу: «Програмне забезпечення, наземна станція, управління — вона досить, здається складна, але досить просто в управлінні… Англійською, але є українська розкладка в налаштуваннях».

Вже на вулиці наземна група готує птаха до польоту. «Рейбьорд» — безпілотник українського виробництва.

Дар’я Назарова, кореспондентка ТСН: «Це малий тактичний літачок, який проводить в небі від 7 годин. Він розвідує не лише ворожі позиції, а бачить все, що відбувається в глибокому тилу у росіян».

Дрон полює на російські гармати

Цього птаха підрозділ отримав нещодавно, проте пристосуватись до нього було нескладно. Оператори відзначають якісну камеру, що дозволяє працювати цілодобово.

«Ворон», оператор БПЛА: «Це новинка для нас і поки що для нашого підрозділу… В нас є комбінована камера, тут хороший тепловізор, дуже гарно працює на різних висотах».

На запитання, чи літає він вночі, боєць відповідає ствердно. Головна задача — виявлення ворожої артилерії, яка найбільше надокучає нашій піхоті.

«Ворон», оператор БПЛА: «Нас цікавлять гармати. Чим менше їх стає, бо дрони — їх кількість збільшується з кожним роком, стараємся всіх виявляти, але вот гармати — це те, що надокучає піхоті».

Завдяки своїй компактній формі «Рейбьорд» успішно обходить ворожі системи ППО та засоби РЕБ. Технік на псевдо «Хонкєр», який у війську ще до повномасштабного вторгнення, швидко готує літак до запуску.

«Хонкєр», технік: «Перепровіряєм двигун, запускаєм. Працює, як працює. Всьо. Камера. На катапульту, запуск і в небо».

Сам «Хонкєр» зізнається, що вже мріє про мирне життя: «Мені вже роки трошки, у травні 50 років буде, буду нянчити онуків. В мене онуки чекають вдома».

Нічне полювання та маскування ворога

«Рейбьорд» виявляє ворожі позиції навіть у повній темряві. Проте аеророзвідники зазначають, що окупанти стали ретельніше ховатися.

«Алмаз», пілот БПЛА: «Раніше було легше з цим, бо вони не так боялись, не дуже маскували, а зараз максимальне маскування + фпв-перехоплювачі. Ти можеш злетіти і, в принципі, не долетіти навіть до району розвідки, бо тебе збивають».

Цього разу ціль — укріплення та система окопів ворога у лісосмузі біля окупованого села. Хлопці передають координати, і далі в роботу вступає наша артилерія.

Завершується політ не менш цікаво: для безпечного приземлення в складних польових умовах «Рейбьорд» обладнаний парашутом.

