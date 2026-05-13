Люди, які люблять гладити котів, мають спільну рису: що виявили вчені

Люди, які часто шукають контакту з котами, можуть мати підвищену емоційну чутливість і сильніше реагувати на стресові ситуації. Такого висновку дійшли дослідники, які вивчали, чому одні люди під час емоційного напруження прагнуть взаємодії саме з котами.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

У досліджені взяли участь понад 1400 студентів і працівників університетів із більш ніж 20 навчальних закладів. Науковці аналізували, наскільки люди зацікавлені у програмах зі зниження стресу за участю тварин, а також які риси особистості можуть впливати на цей інтерес.

Дослідники з’ясували, що люди з високим рівнем емоційності значно частіше обирають взаємодію з котами. Йдеться про рису особистості, яка визначає, наскільки інтенсивно людина переживає емоції та як швидко реагує на події навколо.

Співавторка дослідження, професорка Університету штату Вашингтон Патрісія Пендрі, пояснила, що емоційність є доволі стабільною рисою характеру. За її словами, люди з вищими показниками емоційності виявляли помітно більший інтерес до контактів із котами в кампусах.

Автори роботи також звернули увагу, що понад 85% програм психологічної підтримки за участю тварин використовують саме собак. Водночас коти рідко стають частиною таких ініціатив, хоча результати дослідження свідчать: для частини людей саме взаємодія з котами може бути комфортнішою та ефективнішою.

Науковці припускають, що причина може полягати у самій природі спілкування з котами. Такі тварини рідше вимагають постійної уваги та поводяться спокійніше. Для людей, які гостро реагують на емоційне перевантаження або надмірну стимуляцію, це може створювати відчуття безпеки й психологічного комфорту.

Окремо дослідники посилаються на інші наукові роботи, які демонструють фізичний ефект від контакту з тваринами. Зокрема, раніше фахівці повідомляли, що навіть 10 хвилин погладжування кота чи собаки можуть знижувати рівень кортизолу — гормону стресу. Вчені пояснюють, що повторювані рухи під час погладжування, текстура шерсті та звук муркотіння здатні допомагати людині швидше заспокоїтися.

Також у дослідженні зазначається, що короткі щоденні контакти з котами можуть працювати як спосіб емоційної регуляції. Фізичний контакт і спокійна взаємодія, за словами авторів, допомагають перервати цикл стресу та сприяють відчуттю спокою.

Водночас дослідники не виявили суттєвої різниці між студентами та працівниками університетів. Результати були подібними в обох групах, що, на думку авторів роботи, свідчить: головну роль відіграє не статус людини, а саме особливості її особистості.

Окрім цього, зв’язок між любов’ю до котів та емоційністю зберігався навіть після врахування інших чинників — зокрема, чи мала людина кота раніше, чи брала участь у програмах із собаками. Алергії та страх перед тваринами знижували інтерес до таких контактів, однак риса емоційності все одно залишалася важливим фактором.

Фахівці також нагадують про базові правила безпеки. Центри контролю та профілактики захворювань США рекомендують мити руки після контакту з котами, їхніми мисками або лотками, оскільки навіть здорові тварини можуть переносити мікроорганізми, здатні передаватися людям.

