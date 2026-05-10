Коти можуть передбачувати майбутнє: ветеринари пояснили дивні здібності тварин

Багато власників котів помічали, що їхні улюбленці починають поводитися дивно ще до грози, повернення господаря додому або навіть під час хвороби людини. Ветеринари пояснюють: у більшості таких випадків йдеться не про містичні здібності, а про надзвичайно розвинені органи чуття тварин.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Фахівці зазначають, що коти здатні помічати ледь відчутні зміни у звуках, запахах, вібраціях і тиску повітря значно раніше за людей. Саме тому іноді може здаватися, що тварина «передбачає» події.

За словами старшої менеджерки з ветеринарної генетики Wisdom Panel Марго Хеннет, коти мають дуже чутливий слух, добре реагують на зміни атмосферного тиску та здатні вловлювати навіть слабкі вібрації. Вона пояснює, що це пов’язано зі спеціалізованими сенсорними здібностями та мозком, який розпізнає закономірності й сигнали з навколишнього середовища.

Однією з речей, на які можуть реагувати коти, є землетруси. Ветеринари та спеціалісти з поведінки тварин кажуть, що коти нерідко відчувають наближення поштовхів раніше за людей. Це пов’язують із їхньою здатністю чути високочастотні звуки та вловлювати дрібні коливання поверхні.

Ветеринарка Джулі Хант пояснює, що через незвичні звуки й вібрації коти можуть починати ховатися або проявляти тривожність. Також фахівці звертають увагу на особливі рецептори у лапах тварин, які реагують на вібрації, а ще — на чутливі волоски біля подушечок лап та добре розвинений вестибулярний апарат.

Крім цього, коти можуть реагувати на наближення сильних штормів. Ветеринари кажуть, що тварини здатні відчувати зміни атмосферного тиску ще до того, як погіршення погоди стане помітним для людини. За словами Марго Хеннет, у середньому вусі котів є сенсорний орган, який працює як внутрішній барометр.

Також їхні вуса реагують навіть на незначні зміни потоків повітря. Саме тому перед грозою деякі коти стають неспокійними, починають частіше вилизуватися або шукають місце, де можна сховатися.

Ще одна особливість котів — здатність «вгадувати» повернення господаря додому. Експерти пояснюють це тим, що тварини добре запам’ятовують звуки, запахи та навіть характер вібрацій від кроків людини.

Марго Хеннет зазначає, що коти можуть розрізняти вібрації від ходи свого господаря та інших людей. Також у них дуже розвинений нюх, тому вони здатні впізнавати знайомий запах ще до того, як людина зайде до помешкання.

Окремо ветеринари звертають увагу на здатність котів реагувати на хвороби. За словами Джулі Хант, тварини можуть вловлювати зміни в організмі людини завдяки нюху. Йдеться, зокрема, про зміни рівня глюкози в крові, ознаки інфекцій або підвищення температури тіла.

Фахівці пояснюють, що саме через це коти іноді починають поводитися уважніше поруч із хворою людиною або тримаються ближче до неї.

Також експерти наголошують, що коти добре реагують на емоційний стан людини. Вони звертають увагу на інтонацію голосу, міміку, рухи та загальну поведінку господаря. Марго Хеннет каже, що коти можуть реагувати навіть на гормони стресу, які виділяє організм людини. Через це тварини часто змінюють свою поведінку залежно від настрою господаря — можуть ставати лагіднішими, тривожними або навпаки уникати контакту.

