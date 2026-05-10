ВЛК для заброньованих: у яких випадках медогляд обов’язковий

Заброньовані працівники та особи з відстрочкою більше не зобов’язані проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) «просто так».

Дмитро Гулійчук
Мобілізація 2026

Мобілізація 2026 / © ТСН.ua

Військовозобов’язані, які заброньовані або на яких оформлена відстрочка від мобілізації, не мають обов’язку проходити ВЛК.

Про це пояснили в Міноборони, передає «Судово-юридична газета».

Проте, ВЛК потрібно проходити таким категоріям за виключенням наступних випадків у разі:

  • підписання контракту для проходження військової служби;

  • у разі наявності рішення ВЛК з формулюванням «Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час», якщо нема повторного медогляду (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних такими у встановленому порядку);

  • якщо заброньований самостійно виявив бажання пройти медичний огляд.

У Міноборони зазначили, щоб пройти ВЛК, необхідно мати направлення.

Хто видає направлення на ВЛК

  • керівники ТЦК

  • керівники Центрів рекрутингу ЗСУ;

  • командири військових частин — для діючих військовослужбовців.

У Міноборони нагадали, що наразі для військовозобов’язаних діє спрощена процедура направлення на ВЛК. Вони можуть самостійно подати запит на електронне направлення через застосунок Резерв+. Діючі військовослужбовці можуть отримати і паперове направлення, подавши цифровий рапорт через застосунок Армія+.

«Повістка не дорівнює направленню на ВЛК. Повістка — це вимога з’явитися до ТЦК для уточнення даних або мобілізації. Направлення є документом, який є підставою для проходження медичного огляду з конкретною метою (наприклад, при мобілізації, підписанні контракту на військову службу, вступі до вищого військового навчального закладу тощо)», — додали у Міноборони.

Мобілізація в Україні — останні новини

Раніше юристи пояснили, як оскаржити рішення ВЛК та що варто знати про мобілізацію та оформлення відстрочки.

Раніше ми писали, хто може отримати бронювання у 2026 році, які документи потрібно мати заброньованим при собі та які цивільні вакансії з бронюванням від мобілізації доступні в містах України зараз.

